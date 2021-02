Mor Urbici Soler, molt vinculat a les entitats de Puig-reig

Puig-reig acomiadarà dijous al matí Urbici Soler, molt vinculat i actiu entre les entitats del municipi. Soler va morir aquest dimarts i serà acomiadat avui, a 2/4 d'11 del matí, a l'església parroquial de Puig-reig.

Soler, que tenia 73 anys, era molt conegut al municipi per la seva implicació en diferents entitats. Entre les entitats amb les quals estava vinculat destaquen la Polifònica de Puig-reig, la Corrida, el club de futbol i l'associació de veïns de Cal Pons, entre d'altres. Soler també era conegut per la seva activitat professional com a instal·lador i llauner, negoci al capdavant del qual ara hi ha el seu fill. A més, era el propietat del Pla de Puigventós on se celebra el concurs de bolets.