Olvan acull una prova per vigilar els ramats de bestiar amb drons

Un ramat de vaques d'Olvan, de la Federació Raça Bruna dels Pirineus, ha estat el protagonista de la prova pilot de l'empresa osonenca Exodronics per controlar i recomptar el bestiar de les explotacions ramaderes a través de drons.

El gerent de la Federació Raça Bruna dels Pirineus i exalcalde d'Olvan, Martí Orriols, assegura que la prova ha demostrat que l'ús de drons pot ser «un sistema efectiu» per ajudar el ramader a tenir més informació sobre la seva explotació. Orriols assenyala que l'objectiu principal és que «els drons reconeguin els animals que està enfocant». A més, el gerent de l'entitat destaca que aquest sistema pot ser especialment útil per les pastures de muntanya «perquè els llocs son de difícil accés i els desplaçaments són llargs».

La prova pilot portada a terme a Olvan és pionera al territori català. La Federació, que té la seu principal a Berga, ha plantejat la seva proposta a la comunitat Catalonia Smart Drones, i el grup ha determinat que l'empresa Exodronics fos l'encarregada de canalitzar aquesta demanda.

El director de la companyia, Jordi Crespo, detalla que, en l'experiment, s'ha planificat una ruta de 24 hectàrees de superfície. El dron, un cop enlairat a 120 metres d'altura, pot continuar de manera autònoma la ruta planificada, i és capaç de fer 740 fotografies tèrmiques en 15 minuts. També retransmet en directe les imatges que grava amb la càmera de que disposa.

El president de l'empresa remarca que el dron permet evitar que els ramaders s'hagin de desplaçar tant sovint per controlar que el ramat es troba en bones condicions. Això sí, la utilització d'aquest aparell no es planteja com element substitutori del ramader, sinó com un complement.

Tot i que les primeres sensacions amb aquests aparells són positives, el gerent de la Federació Raça Bruna dels Pirineus afirma que «la nostra intenció es anar fent proves per veure la viabilitat de la proposta» abans d'aplicar-ho als diferents ramaders associats a l'organització.