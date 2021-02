Territori treu a concurs la redacció del projecte de millora de la C-26 entre Montmajor i Berga

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha licitat la redacció del projecte constructiu del condicionament de la C-26, entre Montmajor i Avià. Segons explica, en un comunicat, aquesta actuació consistirà en l'eixamplament, la millora del traçat de la carretera i la construcció d'una variant al pas per l'Espunyola. Es licita per un import de 432.000 i un termini de sis mesos. El tram, de 14 quilòmetres, transcorre pels municipis de Montmajor, l'Espunyola i Avià. Té una orografia complexa, ja que hi ha trams on el pendent pot superar el 6%.

L'actuació prevista permetrà eixamplar la carretera, que té actualment sis metres d'amplada, fins assolir una secció de 10 metres d'amplada, formada per dos carrils de la circulació de 3,5 metres i dos vorals d'1,5 metres cadascun. Així mateix, els estudis preveuen la construcció d'una variant al pas de la carretera per l'Espunyola i la millora dels revolts al llarg del traçat. El pressupost estimat de les obres serà de 24,5 MEUR.

En paral·lel, segons indica Territori, s'impulsarà un nou estudi específic per al tram de la C-26 que transcorre entre Avià i Berga, de tres quilòmetres de longitud, amb l'objectiu de minimitzar els impactes en l'entorn i atendre a criteris de tractament urbà. La redacció d'aquest estudi també s'ha licitat, per un import de 38.000 euros i un termini de sis mesos. El pressupost estimat per aquesta actuació és de 3,2 MEUR.

D'altra banda, Territori també ha tret a concurs la redacció del projecte constructiu del condicionament de la B-420, entre Navès i Montmajor. L'actuació permetrà ampliar la carretera fins als 9 metres d'amplada, amb carrils de 3,5 metres i vorals d'un metre, així com millorar el traçat de la via amb la modificació d'alguns revolts i la intersecció amb la C-26. La redacció d'aquest projecte es licita per un valor de 270.000 euros i un termini de sis mesos. El pressupost estimat de l'obra és 8,2 MEUR.