El Consell s'adhereix al projecte del polígon d'Olvan per urbanitzar-lo

El Consell Comarcal del Berguedà entrarà a formar part definitivament del Consorci del polígon d'Olvan, batejat ara com el sector d'activitats econòmiques Berguedà-Olvan. La mesura la va aprovar ahir l'ens comarcal amb el consens de tots els grups polítics.

Amb aquest pas, l'Institut Català del Sòl (Incasòl) tindrà un 65% de participació, el Consell un 30%, i l'Ajuntament d'Olvan un 5%. La primera fase del projecte d'urbanització comptarà amb 9,2 hectàrees de superfície, i es preveu que les obres arranquin a finals d'estiu. La inversió global estimada entre les tres parts és de 2,7 milions d'euros.

El president del Consell Comarcal, Josep Lara, va destacar que aquesta adhesió permetrà donar suport econòmic a «un ajuntament al qual es feia costós tirar endavant aquest projecte». A més, Lara va dir que «ara la comarca s'ha de fer valdre», i va recordar que aquest projecte permetrà millorar l'economia i reduir l'atur. Per la seva banda, el conseller de desenvolupament econòmic, Lluís Vall, va assenyalar que durant aquest 2021 es començarà a treballar en l'estratègia de màrqueting per captar empreses. A més, Vall va anunciar que l'ens està a l'espera de rebre l'autorització d'Incasòl per poder vendre el sector d'activitats econòmiques en dues fires internacionals.

Mentrestant, el conseller de la CUP i alcalde d'Olvan, Sebastià Prat, va destacar que és un «gran consens», tenint en compte que «la història d'aquest consorci és un fracàs bastant sonor», va recordar Prat, en referència a que encara no s'ha habilitat cap parcel·la des de l'any 2006, quan es va formar el consorci. Finalment, el batlle d'Olvan va recalcar la importància de definir el tipus d'activitat del polígon, i en aquest sentit,va assenyalar que les empreses haurien de ser sostenibles i ecològiques.

L'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà considera que el desenvolupament del polígon d'Olvan és una «acció prioritària» per a la reactivació econòmica de la comarca. Amb la finalitat de treballar-hi i fer-ne un seguiment de prop, l'ACEB s'ha reunit amb l'alcalde d'Olvan, Sebastià Prat, per conèixer la situació actual de la posada en marxa del futur espai industrial. El consistori vol activar el polígon al més aviat possible amb la posada en marxa de les primeres parcel·les per tal que ja s'hi puguin instal·lar les primeres empreses.

L'ACEB se suma a aquest objectiu assumint la responsabilitat de facilitar contactes i promocionant el nou espai industrial per a la captació d'empreses que tinguin possibilitats d'ocupar alguna de les parcel·les. «L'oferta de sòl industrial i de gran format és vital per optar a la implantació de noves empreses al territori, i poder millorar així la competitivitat», assegura Josep Maria Serarols, president de la patronal berguedana.