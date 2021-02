Avià denuncia el tancament parcial de l'oficina del BBVA

L'oficina del BBVA d'Avià només obrirà tres dies a la setmana a partir del 22 de febrer. Els avianesos que vulguin realitzar tràmits en aquest banc hauran de desplaçar-se a Berga els dimarts i dijous, i en la resta de dies només tindran a disposició la figura d'un «assessor autònom», en comptes del personal propi. A més, la propera setmana estarà tancada tots els dies per tasques de condicionament.

La mateixa alcaldessa del municipi, Patrocini Canal, ha adreçat una carta a l'entitat bancària per fer pal·lès el seu malestar amb «una mesura adoptada de manera abrupta i sense avisar», que afectarà la qualitat dels serveis que reben els clients d'aquest banc, es queixa el consistori. De fet, l'alcaldessa ha assenyalat a Regió7 que els veïns han rebut els últims dies una nota en que se'ls informava de la situació, de la qual l'Ajuntament d'Avià no en tenia constància.

Canal és conscient que «el concepte de banca tradicional està canviant i agafa preponderància la banca digital». Tanmateix, assegura que això no ha de ser una excusa per «deixar tirades a moltes persones grans que han confiat tota la vida en la seva caixa i ara tindran dificultats per resoldre els seus dubtes i gestionar els estalvis».

Precisament, el consistori va aprovar una moció en l'últim ple del col·lectiu Unitat Pensionista.cat en la qual es denuncia que els beneficis de la banca s'han incrementat però que els serveis que presta són més precaris.