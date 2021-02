Gironella cedirà l'alberg a mig fer per a una nova residència del Taller Coloma

L'edifici a mig construir de Gironella on s'instal·laria una residència

L'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà (Taller Coloma) està interessada a instal·lar una residència per a persones amb discapacitat en un edifici a mig construir de la zona esportiva de Gironella.

Actualment, l'entitat només disposa d'un local al carrer Prat de la Riba de Berga amb capacitat per atendre 12 pacients. La gerent de l'associació, Ester Comellas, remarca que hi ha dues persones en llista d'espera que es troben en una «situació crítica», i que set més també han sol·licitat entrar a l'entitat. Comellas recorda que alguns pacients amb discapacitat psíquica viuen gairebé sols, i amb familiars d'edat molt avançada que ja no els poden cuidar.

L'alcalde de Gironella, David Font, ha explicat que la possibilitat de cedir aquest espai al Taller Coloma va sorgir en converses habituals entre les dues parts. En aquest sentit, cal recordar que el consistori gironellenc ja va posar a disposició de l'entitat tota la primera planta del Casal La Llar ara fa uns mesos.

A més, Font assegura que la cessió formal es firmarà tan bon punt el Taller Coloma rebi el vistiplau de la Generalitat. La previsió és que la urbanització exterior vagi a càrrec de l'Ajuntament de Gironella, mentre que l'execució de les obres a l'interior de l'edifici correspondria exclusivament al Taller Coloma.

Amb finançament públic

La idea de l'Associació Pro Disminuïts Psíquics és que la residència pugui ser una realitat en un període d'entre 2 i 3 anys. La gerent admet que el cost d'una part de les obres les haurà de sufragar l'entitat, però confia obtenir algun tipus de finançament públic per abaratir l'operació. L'associació treballa amb el pla que d'aquí a cinc anys hi hagi al voltant d'una trentena de places sol·licitades; i el doble, unes 60, en deu anys.

Si s'acabés confirmant la cessió, suposaria la fi de l'ostracisme d'un edifici construït fa uns 20 anys per ser un alberg de joventut. De fet, l'alcalde de Gironella, David Font, reconeix que l'obra «ens acabaria d'endreçar un entorn que ja estava creixent amb cases». Un problema encallat de fa anys.