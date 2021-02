Junts s'imposa a Berga i ERC queda en segona posició

Junts per Catalunya s'ha imposat a Berga amb 2.470 vots, seguit d'ERC amb 1.524 vots i la CUP (777) queda com a tercera força més votada. Per tant, l'independentisme guanya a la capital berguedana, el partit de Salvador Illa (PSC) s'ha quedat en un quart lloc, amb 682 vots, el PDeCAT (243) i En Comú Podem (184). Una de les dades a destacar d'enguany, és la caiguda en picat de la participació que es queda en poc més de la meitat de la població amb un 53,09% davant el 81,44% del 2017, amb el 100% escrutat.

A Berga, el mapa polític ha canviat respecte a les últimes eleccions, tot i que Junts i ERC es mantenen al capdavant, Ciutadans queda fora del mapa polític i fa tres anys se situava com la tercera força més votada. La CUP, partit que governa a Berga, ascendeix una posició i esgarrapa una trentena més de vots que el 2017.