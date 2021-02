El ball cerdà de l'Esbart Cadí manté viva la Festa de l'Arròs de Bagà

De la mateixa manera que en altres celebracions, la pandèmia de la covid-19 ha obligat a reduir i modificar la Festa de l'Arròs de Bagà ja que no era possible dur a terme les tradicionals arrossades. Tot i això, els seus carrers sí que van acollir una altra tradició de la festa, el ball cerdà.

L'Esbart Cadí va engegar la celebració del seu 70è aniversari fent aquest tradicional ball del municipi del Berguedà. Així, només 15 parelles, i sempre mantenint distàncies, van fer aquesta dansa a través del carrer Raval fins arribar a la plaça Catalunya en una dansa simbòlica. En finalitzar el ball, es va desplegar una pancarta que commemora els 70 anys de vida de l'agrupació amb la seva primera imatge documentada.

Tot i això, a la Festa de l'Arròs tampoc no hi podia faltar el seu protagonista. Per mantenir l'essència d'aquesta celebració present, malgrat les circumstàncies, l'Ajuntament reparteix paquets d'arròs, cedits per Montsià, als seus ciutadans. Des del consistori van apuntar que ja se n'han repartit uns quants i que els veïns i veïnes tenen tot el mes per passar-los a recollir a l'ajuntament.

A més, l'Ajuntament elaborarà un receptari amb les receptes que elaborin els ciutadans amb el protagonista de la festa, l'arròs. La idea és que el receptari es publiqui en línia, tot i que no es tanquen les portes a editar-lo en format físic.

La regidora de Festes, Pilar Grille, va mostrar-se satisfeta per haver pogut mantenir la festa malgrat les condicions actuals.