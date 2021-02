Victòria clara de Junts al Berguedà

Junts per Catalunya va ser ahir la força més votada al Berguedà, amb un total de 6.457 vots. La candidatura liderada per Carles Puigdemont, amb Laura Borràs com a presidenciable, va guanyar a 27 dels 31 municipis de la comarca. L'excepció va ser Cercs, Fígols i Sant Jaume de Frontanyà, on es va imposar ERC; i a la Quar la formació més votada va ser la CUP, partit que a nivell de comarca va aconseguir 185 vots més que en les eleccions al Parlament del 2017.

La segona força a la comarca va ser ERC, amb 4.598 vots. En aquest cas, els republicans, igual que Junts, van tenir molts menys vots que ara fa quatre anys. De fet, no es pot comparar la participació que hi va haver el 2017 amb la d'ahir, que al Berguedà no va arribar al 60%. En total van votar 17.889 persones.

14.005 vots independentistes

Les forces independentistes han assolit una clara majoria a la comarca, amb 14.005 vots (78%). Una xifra fruit de la suma dels suports que ha obtingut Junts per Catalunya, ERC, la CUP i també el PDeCAT, que es presentava per primera vegada i ha obtingut 900 vots, sent la cinquena força més votada.

La quarta posició ha estat per al PSC, que va obtenir 1.745 vots, una xifra lleugerament superior que en les darrers eleccions catalanes (161 vots més).

En Comú Podem, ha estat la cinquena força. En aquest cas van perdre vots respecte de fa quatre anys, i va passar dels 753 als 475. El gran daltabaix electoral va ser el de Ciutadans. La formació taronja va passar d'obtenir 2.441 vots el 2017 a quedar-se en aquestes comicis amb només 290. I el PP també va tocar fons, de 636 vots el 2017 va caure a 249.

D'altra banda, el partit d'ultradreta Vox també ha irromput al Berguedà i ha aconseguit suports en 22 municipis, amb un total de 421 vots a la comarca. A Berga va obtenir 168 vots. A la capital de comarca, Junts va aconseguir gairebé 2.500 vots, gairebé 1.000 més que ERC. Cal destacar que va ser una de les localitats berguedanes amb la participació més baixa (53,09%), junt amb Sant Jaume de Frontanyà (52,17%).