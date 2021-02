El Consell i tres municipis volen crear un parc natural a l'alt Berguedà

El Consell Comarcal del Berguedà i les poblacions de Cercs, Vallcebre i Fígols busquen impulsar un parc natural a la zona de Rasos de Peguera-Serra d'Ensija. La proposta s'ha materialitzat en un manifest signat pel president de l'ens comarcal, Josep Lara, i els alcaldes d'aquests tres municipis.

El parc podria arribar podria arribar a ocupar 40.000 hectàrees, i segons els promotors, serviria per impulsar la ramaderia extensiva, nous conreus i afavorir l'aprofitament sostenible dels recursos naturals. A més, cal destacar la varietat i riquesa paisatgística, cultural i natural, amb patrimoni paleontològic com els jaciments de Fumanya, espais geològics catalogats i una important riquesa natural amb boscos de pi negre amb neret, entre d'altres. També hi ha una important biodiversitat amb espècies com ara el gall fer, el trencalòs, quiròpters.

Un dels objectius de la creació d'aquest parc és, segons el Consell Comarcal, buscar figures de major protecció que les actuals per evitar que la progressiva massificació acabi malmetent determinades zones naturals de la comarca. De fet, aquest nou estatus ha de permetre regular l'accés al medi natural en la zona.

També ha de contribuir a consolidar diferents pràctiques que actualment estan en perill de desaparèixer, com la neteja de bosc amb ramaderia a nivell extensiu. Això donaria qualitat als productes i generant ocupació en un territori amb un elevat índex de despoblament. D'altra banda, els ajuntaments podrien obtenir ingressos per formar-ne part i implementar polítiques de protecció i de desenvolupament econòmic local.

El president del Consell Comarcal, Josep Lara, recalca que en cap cas es pretén restringir ni prohibir l'accés, sinó que senzillament «es regularan els usos, accessos i les activitats que s'hi porten a terme». La intenció del Consell Comarcal i dels municipis que han tingut la iniciativa és ara redactar el projecte conjuntament amb tècnics de la Diputació de Barcelona, i posteriorment l'ens provincial hauria d'aprovar el nou parc natural.

D'altra banda, Lara ha assenyalat que, un cop estigui enllestida la redacció, s'exposarà el projecte als pagesos i ramaders afectats. A més, convé remarcar que aquests sectors podran optar a subvencions i que es podran engegar «nous conreus», subratlla el president del Consell.