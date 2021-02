Tres acusats de robar el Crist de la Pietat de Berga accepten mig any de presó

Tres joves acusats de robar el Crist de fusta de la capella de la Pietat de Berga han acceptat una condemna a mig any de presó després d'haver arribat a un acord amb la fiscalia. El pacte s'ha segellat aquest dimarts al migdia al jutjat penal número 2 de Manresa on han comparegut els tres acusats.

En el marc d'aquest acord, els joves també evitaran l'entrada a presó amb la condició que no cometin cap delicte en els propers dos anys.

El robatori del crist de fusta de la capella de la Pietat de Berga, ubicada al nucli antic de la ciutat, es va produir el 24 de juny del 2019, just l'endemà del darrer dia de Patum d'aquell any. Quan feia gairebé dos mesos del robatori, els Mossos d'Esquadra van difondre un vídeo en el qual es podien veure els tres joves, juntament amb un altre, entraven a la capella i s'emportaven aquesta talla amb un important valor històric i també un ciri. Després de la difusió del vídeo, que el cos policial va fer per intentar avançar en la investigació, els quatre joves es van entregar a la comissaria de Vilafranca del Penedès, on van quedar detinguts per furt amb l'agreujant de valor històric.

La peça sostreta va ser retornada sense que patís danys i en la seva proposta la fiscalia ha tingut en compte l'atenuant de confessió i reparació del dany en un delicte que qualifica com a furt. El ministeri públic tampoc s'oposa a la suspensió de la pena de presó.