La solidaritat es desferma al Berguedà per col·laborar amb el Taller Coloma

L'Associació Pro Disminuïts Psíquics de Berguedà organitzarà una sèrie d'accions durant el mes de març per recaptar fons per a l'entitat. Aquesta campanya s'ha batejat amb el nom de «14-M, accions de solidaritat», ja que el 14 de març serà la jornada central en el qual es focalitzaran la major part d'activitats, i compta amb la col·laboració de diverses empreses i entitats com ara la Federació de Comerç del Berguedà, nascuda fa pocs mesos. En la presentació de la iniciativa, la presidenta del Taller Coloma, Cecília Camprubí, ha destacat que la idea ja va sorgir durant la tardor del 2019 per la necessitat de la entitat d'aconseguir finançament.

Subhasta artística

De l'1 al 14 de març es subhastaran obres cedides per artistes, il·lustradors i pintors, i també concerts de dos grups de música de diferents estils. En aquest cas, la particularitat és que els guanyadors podran gaudir d'un concert en directe en la més absoluta íntimitat: als seus domicilis.

Dolços solidaris

El cap de setmana del 13 i 14 de març es podrà comprar un pastís i una xocolata de NaturCadí elaborats expressament per a l'ocasió en els establiments de la Panificadora Berga-Valldan Pavebsa.

Caminades solidàries

Amb la col·laboració del Club Esquí Berguedà, durant tot el mes de març aquells que ho desitgin podran participar en un repte esportiu (ja sigui a peu, en bicicleta o corrent) per realitzar-lo de manera individual. La inscripció s'ha de formalitzar a través de la web de l'entitat esportiva.

Venda de dibuixos

Una altra iniciativa és l'exposició i venda de dibuixos dissenyats pels mateixos integrants de l'associació. La mostra es podrà visitar fins al 14 de març a la galeria d'Art Verdaguer7 del Carrer Major.

Campanyes comercials

La Federació de Comerç del Berguedà s'estrenarà amb l'organització de dues accions solidàries a les quals s'hi adhereixen uns 300 comerços d'arreu de la comarca. La primera consistirà en que els ciutadans que adquireixin productes en aquests establiments podran dipositar en una urna la quantitat del canvi de la seva compra. La segona iniciativa serà el d'un rebost solidari. La Federació convida els comerços a aportar diferents articles i serveis per sortejar-los en una subhasta.

Programa televisiu

El punt central d'aquestes jornades serà en el programa que emetrà Televisió del Berguedà el diumenge 14 de març. L'objectiu principal d'aquesta emissió és donar a conèixer la tasca i els serveis que ofereix l'Associació Pro Disminuïts Psíquics. A més, hi haurà actuacions musicals, i es donaran a conèixer els vencedors de les subhastes. També s'anirà actualitzant un marcador amb la quantitat recaptada en les diverses accions portades a terme fins aleshores.