Gironella reinventa el Carnaval i el trasllada als balcons de cada barri

Les disfresses de dotze barris substituiran les comparses en el Carnestoltes de Gironella d'aquest any. Davant la impossibilitat de celebrar la festa amb la rua tradicional per les limitacions dictades per la pandèmia, el consistori gironellenc s'ha empescat una alternativa per evitar que els veïns hagin de moure's dels seus domicilis. «Serà un Carnaval espectacular», va vaticinar el regidor de Festes de l'Ajuntament de Gironella, Lluís Vall, en la presentació de la festa aquest dimecres.

El tret de sortida serà divendres, amb una versió virtual de Glitter Party com a activitat més destacada. La jornada de ball-fitness es podrà seguir en directe a través de Televisió del Berguedà. Vall va destacar que «és una de les activitats que més èxit té i més gent acull».

A banda, les escoles del municipi també tindran la seva ració de carnaval. La Perla visitarà als centres per veure les disfresses dels alumnes, que lluiran una mascareta per retre-li homenatge.

Rua televisada

El plat fort de la festa arribarà dissabte. Durant el matí, el jurat i la Perla ja faran una primera passada pels carrers per «fer bullir l'olla», va assenyalar Vall. Mentrestant, els veïns aprofitaran les últimes hores per acabar de decorar els balcons. Cada barri ha escollit una temàtica diferent per elaborar les seves disfresses.

A partir de les 5 de la tarda, la comitiva de la Perla iniciarà la rua pels diferents barris per veure i valorar les propostes de disfresses.

Els gironellencs podran seguir tot el recorregut a través de Televisió del Berguedà. Paral·le ament, també hi haurà una sessió de DJ Weah des del local del Blat que tothom podrà escoltar en directe a a través del canal de Youtube del consistori. El regidor de Festes anima els seus conciutadans a sortir al balcó amb els altaveus «a fer disbauxa». «Creiem que és una bona manera de reviure aquest esperit de comunitat que hi hagut durant el període de covid», remarca Lluís Vall.

«Escape town»

L'agenda d'actes del carnaval es tancarà diumenge amb dues activitats més. D'una banda, un escape room inspirat en el nucli antic. Els participants, en bombolles familiars de sis persones, hauran de desactivar unes bombes que amenacen el castell de Gironella. En segon lloc, s'oferirà un espectacle de monòlegs al local del Blat .