El govern de Berga es mostra disposat a flexibilitzar l'escalada a Queralt

Roca del pàrquing de Queralt on no s'autoritza l'escalada guillem camps

El govern de la CUP de Berga preveu modificar el POUM per relaxar les restriccions al voltant de la pràctica de l'escalada a les roques de l'entorn de la serra de Queralt. El consistori berguedà s'ha reunit aquesta setmana amb entitats esportives per consensuar els propers passos a seguir.

Les dues parts han acordat analitzar amb detall cada via i establir amb més precisió en quins punts la pràctica d'aquest esport no és perjudicial per a la conservació del medi ambient. Cal recordar, que actualment, només es permet aquest esport en dues zones: el Roc de l'Alou i les Agulles de Mercadal.

Això es deu al que estableix el POUM de la capital berguedana de l'any 2004. En la normativa s'estipula que l'activitat en els costers rocosos pot tenir un impacte negatiu en la flora i fauna de les roques, i que també existeix un risc per a la seguretat de les persones a causa de la «perillositat geològica i caiguda de blocs».

Concretament, afectaria les espècies de plantes Hieracum recoderi i Hieracium queraltense, així com els ocells rapinyaires (falcons, xoriguers, voltors, etc.) que utilitzen els cingles com a llocs de cria i descans.

El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Berga, Eloi Escútia, admet que la normativa municipal és «estricta» i assegura que la voluntat del consistori és adequar-la a la «realitat de la practica de l'esport i als elements del medi natural». Escutia assenyala que actualment s'esta analitzant cada via amb detall i la seva freqüentació, i que un cop acabi l'estudi s'iniciaran els processos de modificació. D'altra banda, l'edil esmenta la possibilitat de que en algunes vies s'adoptin restriccions temporals per una qüestió de «cicles biològics».

D'altra banda, Joan Casoliva, membre de l'Associació de Muntanyencs Berguedans, es mostra satisfet perquè «la modificació del POUM serà producte d'una reflexió conjunta». A més, recorda que als escaladors també els preocupa la conservació del medi natural i remarca que es justificarà si en algun punt no s'autoritza la pràctica de l'esport.

Tot i que ja fa més de 15 anys que la prohibició d'escalada està vigent, no va ser fins aquest passat desembre quan l'Ajuntament de Berga va incidir en el compliment de la normativa, amb la col·locació de rètols d'advertència a cada zona.