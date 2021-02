La residència de Berga té nova directora des de l'1 de febrer

La residència Sant Bernabé de Berga ja té coberta la plaça de direcció des del començament de febrer. La persona que ocupa el càrrec és Àngels Pereña Montroig, que va ser l'elegida d'entre tres aspirants més a la plaça. Així ho ha assenyalat ella mateixa a aquest diari i ho ha confirmat el consistori berguedà.

L'elecció va ser a càrrec de manera conjunta entre l'Ajuntament de Berga i l'empresa Sumar, tot i que és aquesta última la que va proposar els candidats. De fet, cal destacar que el conveni firmat entre el consistori i l'entitat pública va entrar en vigor el mateix dilluns 1 de febrer.

En els últims dies, segons ha assegurat la mateixa directora, l'Ajuntament ha procedit a enviar una carta als familiars dels residents per comunicar-los la notícia. A més, el consistori també ha ofert la possibilitat a les famílies de concertar visites o entrevistes amb la directora novella.

Cal destacar que la residència no tenia coberta aquesta plaça des de l'octubre passat, quan l'aleshores directora va agafar la baixa, just abans que es diagnostiqués un brot de coronavirus que va comportar la mort d'una desena d'usuaris.

A causa d'aquesta circumstància i de la separació de l'Hospital i de la residència – ja que el primer va passar a ser gestionat per la Generalitat durant l'estiu-, l'Ajuntament es va veure empès a signar un acord amb el centre hospitalari per tal que col·laborés amb la residència mentre no disposés d'unes estructures sòlides.