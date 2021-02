Gironella converteix els barris en parcs temàtics en el Carnestoltes més coral

Selves amazòniques, boscos màgics, indis vaquers, terres de vinyes, el món marítim, el paradís de les llaminadures i els jocs de casino. Són només algunes de les temàtiques amb què els veïns i veïnes de Gironella han engalanat els barris i balcons en una edició del Carnaval més casolana que mai.

Davant la impossibilitat de celebrar la festa de la disbauxa en un format estàndard, el consistori va preparar una competició de disfresses i de guarniments entre els dotze barris del municipi. La Perla va fer parada en cada un d'ells per portar-hi la gresca i la disbauxa i avaluar l'originalitat de les propostes de cada veïnat. A més, els gironellencs també van poder seguir en directe tot el recorregut de la Perla a través de Televisió del Berguedà.

També hi va haver alguns ciutadans que van baixar al carrer davant dels seus domicilis per poder fer gala de les seves disfresses i dels ornaments del seu barri. Un dels punts que va portar més expectació al carrer durant el pas de la rua va ser a la zona del nucli històric, que va protagonitzar la decoració més espectacular. Els seus carrerons estrets s'han convertit aquests dies en una selva amazònica.

De fet, es va emportar el primer premi del concurs de barris. El segon lloc del podi va ser per a Viladomiu Nou, per l'ambientació relacionada amb el món de l'enologia, mentre que el bronze se'l va endur Cal Bassacs, per la seva decoració sobre els dolços i les llaminadures.

El regidor de Festes de l'Ajuntament de Gironella, Lluís Vall, es va mostrar molt content per la rebuda que va tenir la proposta entre els veïns de la població. «No ens ho podem creure, estem molt contents. La resposta de la gent ha estat massiva, hi ha ganes de col·laborar», va opinar Vall. L'edil també va voler remarcar «la gran creativitat» dels barris».

A més, el regidor considera que la festa «ha ajudat a fer veïnatge i que tothom es conegui més entre ells. Hem fet que la gent encara tingui més aquest sentiment de pertinença», va destacar l'edil, que també va agrair la cobertura de la rua a Televisió del Berguedà.

En l'edició d'enguany, també hi han participat els establiments del municipi en el ja habitual concurs d'aparadors. El guanyador ha estat Pintures Roges, per crear un mar de piranyes. La segona posició se l'ha endut la Granja Stop, per representar la casa dels tres porquets. I el tercer graó del podi ha estat per al Centre Optik, per simbolitzar un català pujant a la Lluna.

El Carnaval conclou aquest diumenge amb dues activitats més. D'una banda, durant tot el dia s'ha organitzat un escape room inspirat en el nucli antic. Els participants, en bombolles familiars de sis persones, hauran de desactivar unes bombes que amenacen el castell de Gironella. En segon lloc, s'oferirà un espectacle de monòlegs al local del Blat. La primera activitat és gratuïta, mentre que el preu de l'entrada de la segona és de cinc euros.