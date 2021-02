L'embassament de la Baells serà el primer de l'ACA a tenir un pla d'usos

El pantà de la Baells es convertirà en el primer a disposar d'un pla d'usos de tots els que gestiona l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Així ho ha assegurat a aquest diari el conseller comarcal de Medi Natural i alcalde de Cercs, Jesús Calderer.

Calderer explica que el fet de tenir el pla d'usos permet «determinar l'activitat que es pot realitzar en aquesta zona» així com actuar si és necessari regular-les. En aquest sentit, cal destacar que en el darrer estiu la zona va patir alguns problemes de massificació i d'incivisme, especialment en l'entorn posterior al pont que travessa l'embassament de la C-26.

Actualment aquest projecte encara es troba en fase de redacció per part del Consell Comarcal, i la materialització i el posterior desenvolupament del pla es preveu que es faci efectiu a través d'un conveni entre l'ens comarcal i l'administració adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat. Sobre la possibilitat de que a l'estiu ja es es pogués aplicar la normativa, Calderer no ho descarta però opta per ser prudent.

Aquesta reglament afectarà totes les zones que es troben banyades per la Baells i que estan destinades a un ús recreatiu, com ara l'entorn al voltant del municipi de Cercs, l'espai sota el pont de la C-26, i l'indret del Molí del Cavaller, en un extrem de l'embassament.

D'altra banda, l'ACA ha obert una convocatòria destinada a finançar la redacció de plans d'usos lúdics en trams fluvials de les conques internes. Amb un pressupost total de 100.000 euros, els ajuts, adreçats als ens locals, poden assolir el 90% del total del pressupost, amb un màxim de 20.000 euros per sol·licitud. Les ofertes per acollir-s'hi es poden presentar fins el 19 de març.

La mesura vol servir de suport als municipis en la seva capacitat de gestió dels usos lúdics vinculats a aquests entorns per a portar a terme serveis i activitats de lleure, que es puguin establir en el domini públic hidràulic i zones de servitud dels rius de les conques internes, que comprenen tota l'àrea d'influència de Regió7. Aquesta mesura complementa l'impuls que ja fa anys que realitza l'ACA per afavorir l'equilibri territorial i consolidar la població que viu a prop d'embassaments, rius i d'altres ecosistemes hídrics.