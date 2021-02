El barri antic de Berga denuncia més inseguretat i deteriorament

El malestar veïnal creix al barri antic de Berga. Els residents es queixen de la decadència que pateix la zona, i que en les últimes setmanes s'ha vist agreujada per l'intent d'okupació i robatori en diversos pisos, segons denuncia el veïnat. Les principals crítiques van dirigides a l'equip de govern de Berga, a qui acusen de «no fer res» per buscar solucions a l'assumpte.

Als problemes relacionats amb el mal estat d'alguns carrers i pisos, que el barri ja arrossega des de fa un bon grapat d'anys, darrerament se n'hi ha afegit un de nou: els intents d'okupació i robatori del mobiliari de cases buides. La presidenta de l'Associació de Veïns del Capdamunt de la Vila, Roser Farràs, assenyala a Regió7 que hi ha «preocupació» al barri per aquests fets i destaca que «els veïns estem sempre pendents de qualsevol soroll i moviment».

A hores d'ara, al barri vell hi ha, com a mínim, tres pisos okupats: dos al carrer Buixadé i un al carrer del Carme. La presidenta de l'entitat veïnal explica que els okupants d'aquestes cases no han generat fins ara problemes de convivència greus, però en critica algunes actituds, com ara deixar les escombraries al mig del carrer.

En canvi, sí que han causat més malestar algunes accions de les darreres setmanes en habitatges buits. El propietari d'un pis que va patir un robatori, Damià Rocadenbosc, ha relatat a Regió7 que, primerament, li van trencar la porta d'entrada i endur-se el pany interior d'un magatzem dels baixos del seu pis, a part de sostreure algun element de l'interior de poc valor. Però al cap d'uns dies, es va produir un segon acte vandàlic. En aquest cas, l'individu no va aconseguir entrar al magatzetan, però va destrossar la reixa protectora.

Un segon cas recent és el d'un jove, que segons explica Roser Farràs, a qui els veïns relacionesn amb un centre de menors no acompanyats, que va optar per intentar l'okupació d'un habitatge al barri vell. Farràs assegura que el mateix noi va comentar als veïns que sabia que en aquesta zona hi havia molts pisos buits. En aquest cas, però, la ràpida advertència veïnal als Mossos va avortar la intenció del jove, segons la presidenta veïnal.

El propietari d'aquesta finca, Armand Ensenyat, disposa d'un altre pis en propietat al carrer Pompeu Fabra que ja va ser okupat ara fa uns anys. Ensenyat es queixa de que aleshores va presentar denúncies als Mossos i que «no em van fer cas». A més, assegura que arran d'aquella problemàtica, «he tingut por i he estat moltes nits sense dormir».

Carrers i cases en mal estat

L'altra gran problemàtica que enutja els veïns és l'estat d'alguns carrers. Concretament, denuncien que en alguns punts el paviment és perillós per a la integritat física -asseguren que algunes persones han caigut i pres mal-, i també es queixen de que «algunes cases cauen a trossos», així com de la runa i les deixalles que queda a algun carrer. La presidenta de l'Associació de Veïns, Roser Farràs, ressalta sobretot el mal estat del paviment del carrer Harmonia i de la pujada de la plaça Sant Pere.

De fet, cal destacar que alguns d'aquests habitatges deteriorats, amb les teulades també malmeses, són propietat del mateix Ajuntament de Berga. Farràs recorda que en la passada legislatura va treballar amb l'aleshores regidor d'Urbanisme, Oriol Camps, per trobar una solució a tots aquests problemes, però crítica que des de llavors el consistori «no ha fet res». «Nosaltres ens hem ofert per ajudar i col·laborar però ells no mouen cap fil», etziba la presidenta de l'entitat a l'ajuntament.