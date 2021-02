Suspesa la Patum de Berga 2021

Berga tampoc tindrà Patum aquest any 2021, tal com ha pogut saber aquest diari en les últimes hores. La festa per excel·lència del Berguedà se suspendrà per segon any consecutiu a causa de la pandèmia del coronavirus. Cal destacar que, abans de la irrupció de la covid-19, la Patum s'havia celebrat de forma ininterrompuda durant 82 anys.

La presa de la decisió definitiva sobre l'edició d'enguany de la Patum es va ajornar el passat mes de gener, i el Patronat es va emplaçar a debatre-ho més endavant, en funció també de com evolucionés la situació sanitària. Finalment, s'ha optat per suspendre la festa tres mesos abans.