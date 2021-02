Mor Joan Ferrer als 83 anys, màxim exponent de les arts plàstiques a Berga

Joan Ferrer i Gasol (Berga, 28 de febrer de 1937) ha mort als 83 anys. Pintor, pedagog, teòric de l'art i activista cultural català, l'any 2010 l'Ajuntament de Berga li va concedir el premi a la Cultura de la Ciutat de Berga a proposta de 34 entitats i de 15 persones a títol individual, i fa dos anys la seva obra va protagonitzar una exposició antològica a la primera planta del convent de Sant Francesc de la seva ciutat, una de les exposicions de més envergadura que s'han fet en la història recent de Berga. La mostra va aplegar un centenar d'obres, de les quals 83 pintures i 19 obres sobre paper, que repassaven la seva trajectòria des dels inicis fins a l'actualitat. L'any passat va rebre el Premi d'Honor de la Cultura Berguedana 2020.





L'Ajuntament de Berga mostra el seu condol per la mort de l'artista berguedà Joan Ferrer i Gasol https://t.co/CdRy4jOko7 pic.twitter.com/aYZKlbtsMX — Ajuntament de Berga (@AjuntamentBerga) February 27, 2021

L'exposició antològica a Berga va voler ser un homenatge a un pintor autodidacte quecom a professor de pintura cofundador de l'Escola d'Art i Disseny del Berguedà , on va fer classes més de 20 anys. També va exercir la docència al taller de pintura de l'Escola d'Arts i Oficis de Berga i als alumnes del grup d'art Verdaguer 7.Ferrer va compaginar la pintura amb altres activitats professionals, com la de delegat de banca i comercial. Durant els. Posteriorment, les. La seva obra es presentava anualment a la Galeria Greca i Foga 2. Aquests anys va exposar a França i a Holanda i va participar en fires d'art internacional.Va iniciar la seva tasca com a professor de pintura a Sant Boi de Lluçanès, a la sala d'art de l'ajuntament, durant els anys 70. Més tard, va continuar a Sant Llorenç de Morunys , fins a retornar a Berga, on va crear un taller de pintura que portava el seu nom. L'any 1980 va ser cofundador de l'Escola d'Art i Disseny del Berguedà, inicialment amb activitat a Gironella i, a partir de l'any 1988, també a Puig Reig, i en va exercir el càrrec de director.