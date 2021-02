El Patronat de la Patum suspèn la festa per segon any consecutiu a causa de la pandèmia

Tampoc hi haurà Patum 2021. El Patronat, presidit per l'Ajuntament de Berga, ha suspès la festa per excel·lència del Berguedà per segona vegada seguida a causa de la situació sanitària. Cal destacar que, abans de la irrupció del coronavirus, la Patum s'havia celebrat de forma ininterrompuda durant 82 anys.

La decisió va ser acordada pels membres del Patronat Municipal de la Patum reunits ahir en sessió extraordinària per tractar diverses qüestions relacionades amb l'organisme de participació sectorial. Enguany, la festa havia de celebrar-se la primera setmana del mes de juny.

El consistori berguedà assenyala en un comunicat que va fer públic ahir que «la incertesa sobre l'evolució de la pandèmia en les properes setmanes i mesos fa que a dia d'avui resulti improbable poder celebrar la festa tal com la coneixem, tenint en compte que les restriccions establertes per les autoritats sanitàries i governamentals no permeten la celebració d'actes i activitats de cultura popular i tradicional per tal d'evitar el risc de generar aglomeracions de persones». A més, l'Ajuntament recorda que «la Patum és una festa que comporta una organització complexa i que requereix mesos d'antelació per a la seva preparació».

L'acord de suspensió de la festa ha estat consensuat pels membres del Patronat, format per representants dels diferents grups polítics del consistori, caps de colla de la comparseria patumaire, altres persones vinculades a la festa berguedana i berguedans representants d'altres Patums que se celebren a la ciutat. La suspensió de la celebració també suposa la cancel·lació del concurs de cartells anunciadors de la festa.

Activitats alternatives

En la sessió extraordinària de l'òrgan que gestiona la Patum d'ahir al vespre també es va iniciar el debat sobre la tipologia d'activitats alternatives que es podrien portar a terme durant la setmana de Corpus per commemorar la festivitat. La celebració només inclouria activitats que complissin totes les mesures preventives de seguretat i aforament. Les pròximes setmanes es determinarà la programació d'activitats en coordinació amb els cossos de seguretat i d'emergències.