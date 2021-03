A Gósol estan «desbordats» per la gran quantitat de deixalles que han de gestionar

El municipi berguedà de Gósol ha arribat a una situació límit en la gestió de les deixalles, ja que la pandèmia ha agreujat un problema que arrossegaven de fa anys. El poble té un espai municipal que serveix per deixar-hi trastos a l'espera que la deixalleria mòbil passi pel poble un cop al mes. L'espai, però, està sobrecarregat perquè "s'hi llencen tot tipus d'objectes que no haurien d'anar-hi com ara motos o pneumàtics", segons denuncia el regidor Rafael López. Per això, reclamen més presència de la deixalleria mòbil, ja que l'alternativa és desplaçar-se fins a Guardiola de Berguedà, a 26 quilòmetres de distància. Les tones de deixalles acumulades han provocat la queixa de molts veïns, que denuncien que pobles propers també hi aboquen.

La deixalleria fixa de Guardiola de Berguedà és l'encarregada de donar servei als petits pobles de l'Alt Berguedà, entre els quals s'hi troba Gósol, a 26 quilòmetres de distància per una carretera de revolts. Els veïns, però, també poden esperar que passi la deixalleria mòbil, que ho fa un cop al mes. Per evitar aquesta espera o el desplaçament fins a Guardiola, l'Ajuntament de Gósol va habilitar fa uns quants anys un espai municipal que anomena centre de traspàs, que serveix per deixar-hi les deixalles a l'espera que la deixalleria mòbil les reculli.

L'espai, però, s'ha tornat insostenible, ja que els veïns hi abandonen tot tipus d'objectes de gran volum i brossa que no hauria d'anar-hi. A més, la pandèmia ha accentuat aquesta situació i l'espai acumula muntanyes de deixalles. El regidor de l'Ajuntament de Gósol Rafael López explica que "aquest any hi ha hagut més gent passant llargues temporades a les segones residències que s'han dedicat a fer canvis a casa o bé fer obres. Per això, aquest any ha estat especialment sagnant perquè hi ha hagut molts més abocaments". De fet, López relata que en aquest espai s'hi llencen tota mena de residus que no haurien d'anar-hi com ara motocicletes, pneumàtics o també residus orgànics i cartró, ja que "la gent veu més fàcil abocar-ho tot aquí que no llençar-ho al contenidor que toca".

Tot i que López era contrari a aquest espai abans d'entrar a l'Ajuntament, assegura que ara que està dins del consistori ho veu amb uns altres ulls. "La meva idea abans de ser regidor era que aquest espai s'havia de tancar, però m'he adonat i m'han fet entendre que si traiem aquest espai allò que s'aboca aquí acabaria escampat pel poble o per la natura i encara tindríem un problema més greu".

"Aquí ve tothom"

La percepció que té tant el consistori com els veïns és que hi ha persones de municipis de l'entorn que també hi aboquen les seves deixalles. "I això ens ho mengem la gent del poble", lamenta Josep Coma, veí de Gósol, tot assegurant que és "impossible" que el municipi acumuli tantes deixalles.

Coma reconeix que l'espai els facilita les coses i els evita haver-se de desplaçar fins a Guardiola. "El problema és que els veïns ens ho hem agafat com que aquí es pot tirar de tot quan no hauria de ser així", reconeix.

Crida a la ciutadania

Des de l'Ajuntament han publicat un ban en el qual fan una crida a la ciutadania a fer un ús responsable de l'espai. Tot i que l'indret està tancat per tal que el consistori pugui controlar els abocaments, pràcticament cada dia es troben amb brossa acumulada a les portes del recinte. Això comporta que els dos treballadors de la brigada municipal sovint hagin de fer el traspàs a l'interior.

El consistori vol intentar posar fil a l'agulla a l'indret, però, segons López, "no és fàcil". S'hi haurien de destinar moltes hores dels treballadors de la brigada municipal, que haurien de deixar de fer altres tasques. A més, s'hi afegeix el sobrecost que els hi suposaria el trasllat de les deixalles per un municipi que no arriba al mig milió d'euros de pressupost.

Més presencia de la deixalleria mòbil

A tots els municipis de la comarca del Berguedà la deixalleria mòbil s'hi desplaça un cop al mes. López creu que doblar la periodicitat a Gósol els ajudaria. Ho han demanat al Consell Comarcal, responsable de la gestió dels residus, però "de moment la resposta no ha estat positiva".

Tot i això, des del Consell Comarcal, el seu president, Josep Lara, assegura que des de l'Ajuntament no els hi ha demanat més presència de la deixalleria mòbil. Tot i que creu que un cop al mes "hauria de ser suficient", diu que abans d'analitzar si cal o no augmentar la presència "caldria fer un buidatge general i començar de zero". "El que no es pot fer es que la deixalleria mòbil s'emporti aquestes tones que fa anys que acumulen", afegeix.