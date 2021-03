Mor un esquiador de 46 anys en caure per un precipici a la serra del Cadí

Un esquiador va morir dissabte després de caure per un precipici a la serra del Cadí. La víctima és Lluís Canals Canudas, veí de Berga de 46 anys, fill d'un conegut rellotger i pintor de la ciutat, que també es diu Lluís Canals. El berguedà va sortir dissabte a fer esquí de muntanya per la zona de la Costa Cabirolera, entre Gisclareny i Gósol, i a la tarda encara no havia tornat a casa. La família, estranyada per l'estona que tardava a arribar, va alertar els Bombers, que van iniciar un dispositiu de recerca.

El grup de rescat es va centrar en un primer moment al Pedraforca, però després de descartar que el seu vehicle es trobés al pàrquing de la muntanya, es va iniciar la recerca des de l'helicòpter i per terra a les zones on tenia previst anar. A mitja tarda es va localitzar el cotxe a la pista del Coll de Bauma i, més tard, van trobar el seu cos al fons d'un precipici. Estava en una zona de difícil accés, a 2.500 metres d'altitud, però la falta de llum a l'hora que el van trobar va impedir que els Bombers activessin l'helicòpter per evacuar el cos de Canals.

Durant la nit, efectius dels Mossos d'Esquadra van estar custodiant la zona. El mal temps va impedir als Bombers arribar ahir al lloc on va ser localitzat el cos, just en un indret de difícil accés on s'hi ha d'anar amb helicòpter. Ahir al matí nevava i al llarg del dia hi havia boira, condicions adverses per fer el trasllat del cos. Es farà avui, si les condicions meteorològiques són òptimes.

En l'operatiu van participar dues dotacions terrestres i efectius dels GRAE (Grup d'Actuacions Especials), que van activar l'helicòpter. També s'hi va desplaçar un equip del GCR (Grup Caní de Recerca) dels Bombers de la Ge- neralitat, així com efectius de la UIM (Unitat d'Intervenció de Muntanya) dels Mossos d'Esquadra.

Un amant del muntanyisme

Lluís Canals vivia amb la seva dona i eren pares d'una nena de 13 anys. Era molt aficionat a la muntanya i estava federat. Fins i tot tenia un compte de Twitter, Educa'm Berguedà, seguit per molts berguedans i on sovint penjava fotografies i vídeos de les seves sortides, de paisatges de muntanya.

La passió pel muntanyisme el va dur de jove al Nepal, durant tres mesos, per fer muntanyisme al Tibet, i també va viatjar a altres indrets per practicar aquest esport, com ara el Perú i a diversos cims del continent europeu. La seva família, mot afectada per la pèrdua, explicava a aquest diari que sempre havia estat molt prudent a la muntanya.

El muntanyenc berguedà havia estudiat Farmàcia i tenia un màster de Medi Ambient. Actualment estudiava Psicologia a la UOC, carrera que estava a punt d'acabar. Feia 14 anys que treballava a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) fent tasques a la presa de la Baells. Anteriorment havia estat en una empresa farmacèutica a Badalona; posteriorment se'n va anar a viure a Andorra i va exercir durant uns cinc anys com a farmacèutic a la Seu d'Urgell. Després, va tornar a anar a viure a la seva ciutat natal, Berga, i durant un temps va treballar a la farmàcia Cosp. Els familiars destaquen la qualitat humana de Lluís Canals Canudas.