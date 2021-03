L'oposició de Bagà esclata contra l'equip de govern i la tensió s'agreuja

Crispació entre els grups municipals de Bagà. La situació convulsa del consistori durant els últims mesos -primer amb la ruptura del pacte de govern entre el PSC i ERC, i després amb el cas de transfuguisme de la regidora Mariona Pons- ha patit un nou episodi en les darreres hores.

En l'últim ple, les dues forces que actualment estan a l'oposició, -Compromís per Bagà (PSC) i Bagà Endavant- van abandonar la sessió per la negativa de l'equip de govern a incloure per urgència en l'ordre del dia, i per tant, debatre dues mocions presentades de manera conjunta pels dos grups. Aquestes giraven al voltant d'una condemna al transfuguisme i d'iniciar la redacció del Pla Especial Urbanístic de Protecció del Nucli antic de la Vila de Bagà.

El portaveu de Compromís per Bagà, Lluís Casas, ha assenyalat a Regió7 que les mocions que es volien entrar per urgència «tenien molta importància», i ha qualificat "d'anomalia" que no hi hagués una Junta de Portaveus anterior a la sessió per presentar les mocions a través d'aquest òrgan. «Només demanàvem poder-la debatre», ha remarcat Casas.

A més, el socialista i el portaveu de Bagà Endavant, Pep Llamas, ressalten que la moció sobre el Pla de Protecció del Nucli Antic ja s'havia retirat en un altre ple per aconseguir el consens amb l'equip de govern. En aquest sentit, Llamas considera que «no té cap sentit esperar». D'altra banda, l'edil recorda que hi ha «un acord democràtic de molts ajuntaments de debatre totes les mocions» i afirma que «Bagà té el pitjor alcalde i equip de govern de la història».

En la votació sobre si s'havien d'admetre o no aquestes mocions, Junts per Bagà (ERC) va oposar-s'hi, l'edil no adscrita Mariona Pons -que va abandonar el PSC per reforçar els republicans- es va abstenir, i Compromís per Bagà i Bagà Endavant van votar-hi a favor. En produir-se un empat, va decidir el vot de qualitat de l'alcalde, que les va rebutjar.

Per la seva banda, l'alcalde del municipi, Joan Oña, ha dit que «no apreciem urgència» en les mocions, i ha negat la relació entre el caràcter sobrevingut de les mocions amb la no convocatòria de la Junta de Portaveus. «Les podien entrar quan volien», ha afirmat. A més, Oña, ha qualificat de «pueril» la decisió de l'oposició d'abandonar el ple.

El socialista Lluís Casas també ha denunciat que l'equip de govern no s'amagui de tenir una regidora trànsfuga en el seu govern, en referència a Mariona Pons, i ha titllat de «prepotent» l'actitud del portaveu republicà, Marc Camps, quan els socialistes marxen del ple. «Només volia deixar pal·lès el nostres punt de vista, no volia ferir a ningú», ha replicat Camps.