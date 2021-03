El Polígon de La Valldan de Berga estrena un rentat de cara «a mitges»

El Polígon de La Valldan de Berga, originari dels anys 70 del segle passat, estrena un rentat de cara "a mitges". Aquest mes de febrer han acabat els treballs de modernització de les infraestructures i els serveis de la part baixa del polígon. Des de l'Associació de Propietaris del Polígon de La Valldan, però, reclamen que s'actuï també als vials restants. "Hi ha asfalt que és del 1967", ha recordat el vocal, Joan Corominas. Els treballs executats han tingut un cost de més d'1,2 MEUR, 200.000 dels quals ha aportat l'Ajuntament. El restant inicialment correspondrien a la Diputació de Barcelona, però el retard en els treballs - s'havien d'enllestir abans d'acabar el 2020- pot comportat que l'Ajuntament hagi d'abonar una part.

Aquest dimarts responsables de l'Associació de Propietaris del Polígon i de l'Ajuntament han donat a conèixer les millores. Les obres, valorades en més d'1,2 milions d'euros, han consistit en la millora de les infraestructures i els serveis del polígon, amb la reurbanització completa de dos trams dels carrers camí de Garreta i Germans Farguell. Concretament, s'ha realitzat una renovació completa de la calçada, les voreres, aparcaments i enjardinament de les zones verdes. També s'han efectuat els treballs de sectorització de la xarxa d'abastament d'aigua potable, així com el desplegament de la xarxa d'aigua calenta procedent de la central de biomassa, la canalització de la fibra òptica, l'adequació d'un vial per a vianants i bicicletes, entre d'altres. Unes actuacions que se sumen a

la reurbanització del camí de Can Ballús, que també forma part del projecte.



L'obra més important de la dècada

Des de l'Ajuntament de Berga, el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, ha subratllat la importància dels treballs, que suposaran la inversió més gran que s'ha fet al llarg de la darrera dècada a la capital del Berguedà. Des de l'Associació de Propietaris del Polígon Industrial de La Valldan, tot i celebrar l'actuació, han recordat que encara hi ha "mig polígon pendent". Concretament, ha aprofundit el vocal, Joan Corominas, "la part alta, on hi ha asfalt del 1967 que no és precisament nou", ha recalcat. En aquest sentit, des del consistori, ha aprofundit Serra, hi ha la "voluntat" d'assolir només línies de finançament que permetin la inversió.

En l'acte també hi ha participat el president de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà, Josep Maria Serarols, qui ha posat en l'èmfasi en la importància que té La Valldan per l'economia de la comarca amb més d'un centenar d'empreses i prop d'un miler de treballadors. "La ciutat no pot estar d'esquena al polígon, n'ha de tenir especial cura, i això no ha passat. Durant dècades no s'hi ha invertit", ha lamentat, tot sumant-se a la reivindicació d'invertir-hi més "tan bon punt sorgeixin noves oportunitats".



El retard en les obres

Les obres han estat subvencionades pel Programa complementari de modernització de polígons de la Diputació de Barcelona, amb una partida prevista d'un milió d'euros. Segons el regidor d'Urbanisme, però, la pandèmia ha condicionat els treballs i, malgrat que una de les condicions de la Diputació de Barcelona era que les obres havien d'acabar abans de tancar el 2020, es va acabar l'any amb un 5% dels treballs pendents. Segons Serra, la Diputació considera que el 5% no realitzat hauria de quedar fora de la subvenció. "Nosaltres creiem que, de la mateixa manera que s'ha allargat el termini en altres municipis per la pandèmia, aquí, tenint en compte el context, s'hauria de fer el mateix", ha assegurat. La intenció del consistori és intentar arribar a un consens al llarg d'aquest mes.