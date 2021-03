L'empresariat de la Valldan vol que també es renovi la part alta del polígon

L'Associació de Propietaris del Polígon Industrial de la Valldan de Berga reclama que també es modernitzi la zona alta de l'espai, que ha quedat al marge de les obres de renovació que s'hi han portat a terme en els últims mesos. Així ho va assegurar el vocal de l'Associació, Joan Corominas, en un roda de premsa i visita d'aquest dimarts en les instal·lacions renovades del polígon.

Corominas va assenyalar que «nosaltres exigim a l'administració la mateixa dignitat de les nostres empreses», en al·lusió a l'Ajuntament de Berga, titular del polígon. «Gràcies a l'Oriol Camps, la Diputació i l'actual equip de govern, hem aconseguit millores, però no totes les que volíem. Potser ho haguéssim plantejat diferent», va reconèixer Corominas.

En aquest sentit, el vocal de l'entitat va reivindicar «una millora integral» del polígon. «Hem focalitzat molt la millora en la part baixa, i ens queda la zona alta. Per nosaltres tots els associats es mereixen el mateix respecte», va destacar Joan Corominas. D'altra banda, però, va reconèixer que «el polígon té un altre tarannà i estem més il·lusionats». En la roda de premsa també hi van assistir el president, secretari i tresorer de l'Associació de Propietaris del Polígon, així com el president de l'ACEB, Josep Maria Serarols.