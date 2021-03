Adeu a Horrorland: els promotors del parc no el tornaran a organitzar al Berguedà

Horrorland va ser un fenomen durant dos anys, però ja s'ha acabat, almenys al Berguedà. Així ho han anunciat en un comunicat els promotors del parc de terror que el 2018 i 2019 es va instal·lar a l'entorn de la central tèrmica de Cercs. El motiu, al·leguen, és la "manca de facilitats i ajuts per part de les institucions".

"Durant els últims mesos, els organitzadors del certamen, fruit de la debilitat econòmica provocada per la pandèmia i alertant de la posada en perill de la continuïtat del projecte, han demanat ajuda a les administracions competents. Aquesta ha estat insuficient", assenyalen des de Horrorland Park.

El complex va obrir les seves portes l'octubre del 2018 amb totes les entrades exhaurides i l'any següent, el 2019, el parc va ampliar l'aforament i els dies d'obertura. Al llarg d'aquestes dues temporades, el centre d'oci centrat en el terror i l'adrenalina va acumular més de 40.000 visitants i va generar 170 llocs de treball.

Amb l'arribada de la pandèmia, però, Horrorland no va poder obrir les seves portes el 2020 tot i haver venut el 100% de les entrades. Els organitzadors expliquen que, una setmana abans del dia previst per arrencar la nova temporada, les mesures dictades pel PROCICAT respecte la covid-19 van obligar a suspendre'n la tercera edició. "En aquell moment, el parc ja havia fet una gran inversió per adaptar les instal·lacions a les noves normatives i a més a més va retornar els diners de totes les entrades venudes. Aquesta situació va deixar el complex a la corda fluixa i com a tal els organitzadors van recórrer a l'Agència del Desenvolupament del Berguedà, que gestiona el lloguer de les naus i instal·lacions, per posar de manifest la debilitat del projecte", diuen. "Durant mesos s'han intentat establir negociacions però aquestes han estat insuficients i els organitzadors d'Horrorland s'han vist obligats a finalitzar la seva estada a Cercs", conclouen.

Horrorland ha estat considerat el millor Scream Park d'Europa i en les seves dues edicions ha acumulat 12 reconeixements. El comunicat dels seus promotors deixa la porta oberta a que el parc temàtic pugui reobrir en una nova localització més endavant.