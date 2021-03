La CUP lamenta que tingui «poca incidència» al Consell

La CUP del Consell Comarcal ha valorat en els últims dies l'evolució de la legislatura en l'ens. Els cupaires consideren que «són uns mers espectadors dels plens» i que les seves aportacions «no tenen incidència».

El conseller Toni Chueca demana que hi hagi una altra dinàmica de treball. «Ens agradaria que es poguessin marcar, planificar i revisar uns objectius de comarca que sorgissin de les necessitats de cada municipi», explica Chueca.

El cupaire suggereix que el govern del Consell deixi a part «les qüestions de partits i política» i se centri més en treballar pels ciutadans i municipis del Berguedà. A més, Chueca recorda que l'ens disposa de 19 consellers que estan repartits per tota la comarca, una circumstància que creu que s'està desaprofitant.

D'altra banda, el batlle d'Olvan, Sebastià Prat, va fer èmfasi en la postura del grup sobre la #VisióAceb. Prat va recordar que «hi ha punts que ens diferencien», però també va destacar que hi han «elements comuns», com ara la industrialització. En aquest sentit, el conseller demana que el govern del Consell i totes les institucions facin un pas endavant per «identificar projectes de consens i tirar-los endavant».

Finalment, Prat va llançar una reflexió general al Consell: «La nostra interpel·lació és que siguem capaços de cedir protagonisme per una governança més compartida, i que ens posem a treballar en projectes amb consensos molt clars», en referència a elements com la transició energètica, el turisme sostenible o la sobirania alimentària i energètica.