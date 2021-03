Horrorland va demanar a l'Agència de Desenvolupament entre 60.000 i 80.000 euros per mantenir obert el parc

L'Agència de Desenvolupament del Berguedà (ADB)destaca que ha efectuat ajudes per un valor de 100.000 euros a Horrorland des de l'obertura de l'any 2018, i ha condonat els lloguers de de juliol a desembre d'aquest 2020. L'ens respon així a l'anunci fet pels responsables del parc de terror de deixar de celebrar aquest esdeveniment, almenys al Berguedà, per la "manca de facilitats i ajuts per part de les institucions".

L'entitat assenyala que, en els últims mesos, Horrorland demanava entre 60.000 i 80.000 euros per continuar la seva activitat, una aportació que no ha estat possible perquè «el nostre pressupost és finalista» i no ho permet, recalquen des de l'Agència.

Una altra de les crítiques de l'organisme és que Horrorland no desestacionalitzés la seva activitat, ja que el parc de terror només obria unes setmanes durant els últims mesos de l'any.

D'altra banda, l'Agència es queixa de que l'empresa promotora hagi deixat les instal·lacions «amb una gran quantitat d'andròmines i deixalles a l'interior de les naus així com també als espais exteriors que van ocupar».