L'accés a la piscina municipal de Berga serà més car aquest estiu

Lleugera pujada dels preus de la piscina municipal de Berga de cara a la pròxima temporada d'estiu. Com ja va informar aquest diari fa unes setmanes, l'Ajuntament de Berga ho ha decidit després de revisar les taxes de totes les instal·lacions esportives. La mesura ha estat aprovada amb el suport de tots els grups del consistori excepte el PSC en el ple ordinari de març.

Concretament, la tarifa que tindrà una proporció d'increment més elevada serà la de l'abonament de 15 dies. En el cas de l'abonament infantil i de majors de 65 anys o discapacitats, l'augment serà del 20%, i en adults, l'increment és de prop del 17%. Tant en aquest abonament com en el de 30 dies, tots els preus pujaran 5 euros.

D'altra banda, en l'abonament de temporada, només s'apujarà 2 euros el preu, i en l'entrada diària, hi haurà un increment de mig euro. En aquesta última categoria, a més, s'incorporarà una novetat: hi haurà una tarifa especial per l'entrada en l'última hora d'obertura de la piscina, de 7 a 8 del vespre. El preu serà d'un euro i mig,sense distingir entre grups d'edat ni per persones amb discapacitat.

A més, enguany s'introduirà una nova categoria: l'abonament familiar mensual. En les unitats familiars de 2 o 3 membres, el preu serà de 65 euros; en les de 4 l'abonament costarà 75 euros, i en les de 5 membres o més el preu serà de 80 euros.

Finalment, també cal destacar que hi haurà una categoria especial per a grups d'estades esportives i campus, en que s'aplicarà una gratuïtat d'una entrada del monitor per a cada deu nens i nenes.

El regidor d'Esports, Issac Santiago, ha remarcat que aquest augment de preus comportarà també la millora d'algunes zones de la instal·lació municipal. Aquestes actuacions consistirien en pintar els vasos de la piscina, la construcció d'una caseta pels socorristes, i en canvis en la sala de màquines de la piscina.

Ara bé, aquestes modificacions podrien acabar no aplicant-se aquest estiu, ja que en funció de com evolucioni la situació sanitària el consistori no descarta establir el mateix sistema i tarifes que en l'última temporada estival.