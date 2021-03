L'oposició de Berga creu que s'ha de reglar el contracte amb l'empresa BRG

Les dues formacions de l'oposició de Berga, Junts i PSC, consideren que la situació jurídica de l'empresa municipal BRG s'ha de regularitzar. Així es van expressar aquests grups en els precs dirigits a l'equip de govern en el ple ordinari de març.

L'Ajuntament de Berga va realitzar l'any 2016 una encomanda a l'empresa pròpia BRG Progrés SL fins al 2021 per tal que s'encarregués de la neteja dels edificis de titularitat pública. A més, cal recordar que l'empresa també gestiona la zona blava de la ciutat des d'uns anys abans a aquesta encomanda, i es queda amb els beneficis que se'n deriven.

Però amb la irrupció de la pandèmia de la covid-19, la utilització de la zona blava ha disminuït i els serveis que ha hagut de realitzar en edificis municipals han incrementat, com ara en les instal·lacions esportives. Aquesta doble circumstància ha comportat, al capdavall, que els costos dels serveis prestats hagin sobrepassat els guanys.

Davant d'aquest context advers, l'oposició de Berga reclama al govern de la CUP i ERC que modifiqui l'encomana a BRG per regularitzar la situació contractual dels treballadors de l'empresa, i no esperi a la finalització del contracte, aquest estiu.

El portaveu de Junts per Berga, Ferran Aymerich, assenyala que «alguns treballadors estan cobrant molt just i alguns dies tard», i recrimina al consistori que no es plantegi «una solució a llarg termini». «L'hauríem de cuidar i mimar com a empresa municipal», recalca Aymerich.

Per la seva banda, el regidor del PSC, Abel Garcia, recorda que els problemes existeixen des del mes de novembre, i afirma que si no es modifica l'encomanda «s'estarà en una il·legalitat amb una empresa autònoma del mateix ajuntament». Tenim una situació contractual molt difícil», opina.