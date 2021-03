El mossèn Ramon Barniol deixa el santuari de Queralt després de 27 anys

El mossèn Ramon Barniol abandona el santuari de Queralt després de 27 anys sent-ne capellà de manera ininterrompuda. Barniol, nascut a Avià fa gairebé 87 anys, ha pres la decisió de deixar aquest càrrec per la seva edat i la falta de col·laboració que ha viscut referent al santuari.

Mossèn Barniol s'ha traslladat aquest cap de setmana a Solsona, ja que a partir d'ara residirà al seminari de la capital del Solsonès. De fet, ell ha estat molt lligat al seminari solsoní ja que va ser allà on va estudiar i on va passar part de la seva joventut i, un temps després, també en va ser responsable durant molts anys, arribant a ser responsable d'uns 150 alumnes.

Preguntat per Regió7, Barniol assegura que ara estarà uns quants dies de vacances i que posteriorment s'encarregarà d'alguna parròquia de la vora. Pel que fa al santuari de Queralt, de moment se n'encarregarà el rector de Berga, Jaume Prat, en espera que el Bisbat de Solsona li busqui un substitut, tasca que el mateix Barniol preveu complicada perquè «hi ha pocs capellans».

Després de 27 anys com a capellà de Queralt, Ramon Barniol deixa el santuari amb un gran record ja que és on ha passat molts anys de la seva vida. «Jo soc devot i a Queralt es veia tanta gent que era devota... veus que entren i no van a mirar el sostre, els veus al peu de la Mare de Déu amb una devoció que a mi realment em complau, i aquesta era una imatge que es veia cada dia», afirmava el mossèn. Per l'únic fet que es mostra contrariat és per la manca de col·laboració i les desavinences amb l'Ajuntament. «Hi ha una cosa que em sap greu, que l'Ajuntament no col·labori amb res de Queralt i que nosaltres fem feines seves i no en rebem ni les gràcies», afirmava Barniol.

En la seva carta de comiat, el mossèn assegura que Queralt és «la joia del Berguedà, encara que alguns que estan en llocs de poder no ho reconeguin», i recorda la importància del capellà anterior, Mn. Ballarín, qui va ser la persona que va demanar que el substituís ja fa 27 anys. La carta finalitza amb la demanda que «continueu tenint Queralt com a casa vostra per què allí hi tenim la segona mare».

Barniol comença així una nova etapa en la seva trajectòria. A més de ser el responsable eclesiàstic del santuari, Barniol havia estudiat dos anys a Roma, havia estat responsable del seminari de Solsona, capellà de Sant Guim de Freixenet i de Mollerussa.