«Les llistes del poble es fan amb veïns; si hi entra la política, no funciona»

Regidora no adscrita de l'Ajuntament de Bagà i exregidora de Compromís per Bagà (PSC). Aquesta última formació la considera una trànsfuga per abandonar el seu projecte i donar suport a l'equip de govern de Junts per Bagà (ERC?)

Mariona Pons (Bagà, 1983) és regidora de l'equip de govern de Bagà, com en l'inici de legislatura, però ara ho fa amb la condició de no adscrita, tot i que dona suport a ERC i conserva les carteres que tenia abans com a regidora de Compromís per Bagà. El seu cas va ser un dels temes principals en el darrer ple municipal, que va acabar amb els partits de l'oposició, Compromís i Bagà Endavant, abandonant la sessió.

Quin va ser el detonant que la va portar a abandonar el grup del PSC?

Jo em vaig presentar amb la Maria Viso. Quan ella va marxar, el projecte va canviar molt. Amb el Lluís ho hem intentat, però no hi havia tan bona connexió. El detonant va ser el dia de Reis. Compromís i Bagà Endavant van publicar una carta a les xarxes amb el meu nom criticant que els Reis no es fessin també a Terradelles. Ni em vaig llegir la carta ni em van preguntar què em semblava a mi. I aquí vaig dir prou.

Quina relació tenia amb la resta de companys del seu grup?

Jo sempre he pensat que els pobles s'han de regir perquè som veïns i veïnes. Si la política hi entra, no funciona. Jo no he combregat mai amb el PSC, i ells ho saben. Em van dir que això és una llista de persones i veïns que anem a treballar per Bagà. Però quan es va a l'oposició, veig tres mocions que no havia llegit ni sabia de què anaven, i en el proper ple sis mocions més. El més normal és que en parlem entre tots, i no que funcionem a base de mocions en un poble de 2.000 habitants. Vam entrar per treballar per Bagà, i s'estava fent de tot menys això. Tot i això, hi tenia bastant bona relació, sobretot amb l'Oriol Sol.

Des de Compromís asseguren que ERC anava al seu darrere setmanes abans que es produís la ruptura. És cert?

En el pacte de govern entre Junts per Bagà i Compromís es va complir tot allò que havíem proposat en l'inici de legislatura. I en el que falta, hi estem treballant. Sempre he tingut molt bona sintonia amb els regidors de l'equip de govern, però en cap moment he anat amb Junts per Bagà. Soc regidora no adscrita, i m'encanta el nom perquè demostra que no estic a cap partit polític.

Vostè considera que és una trànsfuga?

No. No em considero una trànsfuga perquè des del primer moment que em van venir a buscar no he sigut de cap partit polític. Les llistes del poble es fan amb veïns que poden aportar diferents coses a la manera de treballar del poble. Ni tots els de Junts per Bagà són d'ERC, ni tots els que estàvem dins de Compromís érem socialistes. No em dec a cap partit polític, soc Mariona Pons i vinc a treballar per Bagà.

En la votació sobre si s'havia d'admetre dues mocions d'urgència, una d'elles personalitzada en el seu cas, vostè es va abstenir? Com s'ha d'interpretar el seu sentit de vot?

Em vaig abstenir pel simple fet que, abans de dir si estic a favor o no d'una moció, me la vull llegir detingudament i vull saber què m'està dient. Era un atac personal contra mi, així que si em vols atacar, primer deixa'm llegir per què. En el proper ple, que entrin la moció i la debatem tots junts.

Des de Compromís es queixen que no van poder entrar les mocions perquè no es va convocar la Junta de Portaveus.

Som en un poble de 2.000 habitants i crec que no fa falta un ple cada 15 dies. Va ser un error, però podem parlar-ho, no? Però, en aquest moment, no es pot arribar a parlar amb ells perquè no veuen res més del que ells pensen. Creuen que és una traïció.

Podem considerar que vostè és una regidora més de l'equip de govern?

Soc una regidora de l'equip de govern, però no soc d'ERC. Segueixo tenint les funcions que em van encarregar el juliol del 2019. Mantinc les carteres d'Igualtat, Benestar Social i Cultura.

Creu que la seva decisió ha contribuït a enrarir l'ambient entre l'equip de govern i oposició?

Ha influït en el sentit que, com que estan tan furiosos amb mi, s'estan centrant en un tema que no ens porta enlloc, i que no poden canviar perquè és la meva decisió personal. Entenc que els dolgui i molesti, però la decisió ja està presa. Deixem aquestes coses a part i anem a treballar tots junts. Parlem i serà molt més senzill tot. Em fa pena perquè tots els regidors de Compromís són molt bons en allò que aporten.