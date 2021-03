Berga protesta contra la precarietat laboral de les dones en una marxa

Al voltant d'unes 150 persones aproximadament es van concentrar aquest dilluns al matí pels carrers de Berga en el marc de la jornada del 8-M. Els manifestants, majoritàriament joves i persones de mitjana edat, van recorre els dos principals eixos de la ciutat -el passeig de la Pau i el de la Indústria-, en una marxa que va voler posar el focus en les agències de treball temporal i en algun comerç, per considerar-los responsables de la precarietat de les dones en el seus llocs de treball.

Concretament, es va realitzar una encartellada en les portes d'aquestes empreses, i en el cas d'una d'elles també es va encendre una bengala de color lila just davant. També es van penjar rètols en que s'acusa «d'explotadors» membres de l'empresa Monserveis, que es dedica a l'atenció de persones dependents i es troba a Manresa i Berga.

A més, durant la marxa es van poder veure pancartes i escoltar lemes ja habituals a favor de la «revolució feminista», i en contra de la «violència patriarcal» i de la mateixa policia. Això sí, cal remarcar que, més enllà de les accions que s'han esmentat anteriorment, l'activitat es va desenvolupar amb normalitat i sense incidents remarcables.

La manifestació, que es va allargar durant aproximadament una hora i mitja, va arrancar a la Plaça Sant Joan, també coneguda com la Plaça de les Dones, i va finalitzar al mateix Passeig de la Indústria, a l'alçada del carrer Mestre Pedret. En aquest mateix punt, també es va celebrar un dinar a preu popular i la jornada va finalitzar unes hores després amb xerinola i berenar.

Els actes van ser organitzats pel col·lectiu feminista de la comarca conegut com «La xarxa de Bruixes», i el comitè de Vaga 8-M Berguedà. A més, també hi va donar suport el sindicat CGT Berguedà, que ha estat present a la mobilització. Aquest diumenge ja hi va haver un altre mobilització al vespre, en concret una «Marxa Nocturna de Torxes».