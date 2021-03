Cercs es queixa de la inacció de la Generalitat davant la invasió d'animals a la C-16

Malestar a Cercs amb el Govern català per una suposada manca de voluntat d'acabar amb la problemàtica del pas d'animals en un tram de la carretera C-16, que va des del túnel de Berga fins al d'aquesta mateixa població. En un comunicat, el consistori insisteix en la necessitat d'instal·lar passos de fauna expressament pels animals.

L'alcalde de Cercs, Jesús Calderer, explica que, a causa del mur que separa els dos sentits de circulació, els animals es queden tancats a l'espai d'un carril. Això ha generat problemes circulatoris però també ha originat la queixa de caçadors de la zona. En aquest sentit, l'Ajuntament de Cercs reclama que s'habiliti una tanca per evitar que les bèsties, majoritàriament porcs senglars, cabirols i cérvols, circulin per la mateixa carretera.

El consistori recalca que, un cop executades les obres de col·locació d'una barrera metàl·lica que separa els dos sentits, es van proposar una sèrie de millores , entre les quals es troba la instal·lació de passos cinegètics per la fauna. «Ni les trucades telefòniques, ni les cartes certificades enviades, com tampoc els correus electrònics, ni la visita al Departament de Territori i Sostenibilitat per confirmar-nos que el projecte estava en tràmit i a punt de ser lliurat per la seva execució, han estat suficients per aconseguir que es compleixin els compromisos acordats», protesta l'Ajuntament de Cercs.

El consistori subratlla, a més, que en els últims anys s'han registrat diversos accidents de trànsit en el tram en qüestió a causa d'aquesta problemàtica, tot i que la majoria no han estat greus. «Afortunadament, fins ara no hi ha hagut cap col·lisió directa amb el conductor d'un vehicle tipus motocicleta, ciclomotor o bicicleta, accident que podria comportar unes tràgiques conseqüències que demanem poder evitar amb aquestes millores proposades amb els passos cinegètics, adverteix l'Ajuntament en el citat manifest.