El PSC requereix per escrit a Mariona Pons la renúncia a l'acta de regidora de Bagà

El PSC ha fet públic que ha enviat aquesta setmana un escrit de requeriment a la que va ser regidora per aquesta formació a l'Ajuntament de Bagà i que actualment ho és com a no adscrita, Mariona Pons, Yuste, perquè presenti la seva renúncia a l'acta, «en compliment del codi ètic del PSC, que va signar en el moment d'acceptar presentar-se com a candidata, en la Candidatura Compromís x Bagà-CP».

En l'escrit, els socialistes li manifesten «el deure de complir i fer complir els preceptes continguts en aquest codi ètic» que, hi afegeixen, «obliga a tots els candidats i candidates del PSC, a totes les eleccions. L'incompliment dels seus compromisos comporta la sortida del càrrec pel qual ha estat elegida».

La direcció del partit, tant a l'Agrupació Socialista del Berguedà, com a la Federació XI (comarques del Bages,Berguedà i Solsonès) argumenta que ha comprovat el funcionament del grup municipal de Bagà i que «en tot moment, ha complert els preceptes de democràcia interna, debat i votació de tots els acords municipals, entre els quals figurava el de trencar el pacte amb ERC, per incompliment dels compromisos signats. Acord pres per unanimitat i comunicat a l'Ajuntament, amb entrada al registre general».

El PSC també exposa en el comunicat que ha fet públic que «la sortida del grup municipal i la negociació i possible pacte de la trànsfuga amb el grup d'ERC suposa un greu incompliment del codi ètic, i alhora una vulneració greu de la voluntat dels baganesos que varen votar la candidatura de Compromís x Bagà».

Per aquests motius, hi afegeixen, se la requereix a la renúncia al càrrec, «per tal que el grup municipal pugui recuperar els resultats obtinguts a les eleccions municipals de 2019». I manifesten que en el supòsit que no es complís aquest requeriment, el PSC emprendria «les accions judicials pertinents per complir i fer complir els preceptes continguts en les Normes Antitransfuguisme, tant a nivell personal, com col·lectiu de l'equip de govern de Bagà».

Actuació que, concreten, es portarà a terme si en el termini màxim de 15 dies no s'ha fet efectiva la renúncia al càrrec de regidora, per a continuació procedir a la seva substitució per una altra membre de la candidatura de Compromís x Bagà-CP.

Cal recordar que Mariona Pons va abandonar el seu grup municipal i es va passar a regidora no adscrita a principi de febrer .

En les eleccions municipals de 2019, ERC va ser la força més votada i va obtenir cinc regidors, mentre que el PSC va quedar segon amb quatre i l'Agrupació d'Electors Bagà Endavant (AEBE) només en va aconseguir dos. Les dues primeres forces van signar un pacte per governar conjuntament, però el passat mes de novembre els regidors socialistes van abandonar el govern argumentant que «no compleix les expectatives ni objectius que ens havíem marcat a l'inici de mandat».

Ara fa un mes, la fins llavors edil del PSC Mariona Pons va optar per abandonar la seva formació i donar suport al govern d'ERC, que d'aquesta manera s'assegurava la majoria. Pons assenyalava en aquell moment que el motiu de la ruptura amb el PSC era la falta de diàleg. «Vam anar a l'oposició per forçar més diàleg i en el primer i segon ple em trobo mocions que jo no havia vist. Aquesta no és la manera de funcionar d'un poble de 2.000 habitants», va manifestar la regidora ara no adscrita.