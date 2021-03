El Berguedà tindrà 3.572 masies i edificacions aïllades geolocalitzades

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha presidit aquest dimecres l'acte de lliurament de les 3.572 plaques de geolocalització de les masies i edificacions disseminades dels 31 municipis del Berguedà. es tracta del Sistema d'Informació Geogràfica de Seguretat i Emergències (Sigescat) i les plaques permeten geolocalitzar totes les edificacions aïllades mitjançant un codi al qual hi tenen accés tots els cossos d'emergència vinculats al telèfon 112. El Berguedà és la segona comarca on es duu a terme projecte després d'Osona. Sàmper ha destacat que "no poden haver-hi ciutadans de primera i de segona, hi ha d'haver ciutadans" que tinguin accés en igualtat de condicions a tots els serveis, especialment en temes d'emergències i seguretat.

El conseller Sàmper ha lliurat les bosses que contenien les plaques a l'alcalde de Castellar del Riu, Adrià Solé, al president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, i a la consellera de Petits Municipis, Pagesia i Món Rural, Patrocini Canal. Ara, el Consell comarcal serà l'encarregat de distribuir les plaques a cadascun dels 31 municipis.

El 9 de desembre del 2018, el municipi de Castellar del Riu, de 176 habitants, ja va acollir l'acte de signatura del conveni que ha fet possible l'elaboració d'una llista única de les masies i les edificacions disseminades de la comarca per tal de geolocalitzar-les, que servirà per facilitar la feina dels serveis d'emergència.



Actuar amb la màxima celeritat

Aquestes plaques permeten geolocalitzar totes les edificacions aïllades ja siguin masies, granges, pallers, dipòsits d'aigua o coberts del Berguedà mitjançant un codi al qual hi tenen accés tots els cossos d'emergència vinculats al telèfon 112: Bombers, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, Agents Rurals i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). Per activar-ho només cal facilitar el número del codi quan es truqui als cossos d'emergències. D'aquesta manera, els professionals que han d'actuar saben a l'instant la localització del servei que pertoqui i poden actuar amb la màxima celeritat.

Aquest codi s'ha imprès en uns imants de fusta que es podran penjar a llocs visibles de casa (com per exemple a la nevera) que es repartiran als ajuntaments i aquests ho distribuiran als propietaris de masies i edificacions. En total s'han fet 3.572 plaques/imants, la majoria de les quals per a masies (2.860).