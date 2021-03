L'Hospital de Berga estrenarà un nou espai per al servei d'urgències més gran i amb més capacitat

L'Hospital de Berga té previst remodelar el servei d'urgències i traslladar-lo a la quarta planta de l'edifici nou, una zona que actualment no té cap servei. D'aquesta manera, les noves urgències quadruplicarien l'espai actual i passarien a tenir 678 metres quadrats. A més, segons el centre, hi haurà un accés més fàcil des de la via pública i facilitarà la sortida a l'equip del SEM en cas d'una emergència. En concert, el nou espai comptarà amb un box de triatge, un box de reanimació, 3 consultes per a urgències de baixa complexitat, 6 boxs per a urgències de mitjana i alta complexitat i 6 espais per a observació. També hi haurà un espai de treball i control d'infermeria central. La sala d'espera també estarà dividida en diferents zones.

L'Hospital de Berga és el centre de referència de les tres àrees bàsiques de la comarca del Berguedà i atén a una població de 37.500 persones. Actualment està immers en un procés de transformació integral i estratègica que abasta tots els àmbits, especialment en la vessant assistencial i la transformació tecnològica i digital, segons informen fonts del mateix hospital.