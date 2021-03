El PSC reclama a la regidora de Bagà Mariona Pons que deixi el càrrec

El PSC de la Federació XI (Bages, Berguedà i Solsonès) demana a la regidora de Bagà Mariona Pons, que fa un mes va abandonar el grup municipal de Compromís, que renunciï a l'acta de regidora. Si no ho fa en el termini dels propers 15 dies, la formació amenaça, fins i tot, amb portar-la davant dels jutges.

Els socialistes consideren que la sortida del grup municipal, i la posterior negociació i possible pacte amb Junts per Bagà (ERC) «suposa un greu incompliment del Codi Ètic i alhora una vulneració greu de la voluntat dels baganesos que van votar la candidatura de Compromís», defensa la Federació XI del partit en un comunicat. En aquest sentit, en el cas que Pons finalment deixés el càrrec, el grup podria nomenar una altra persona de la candidatura en substitució seva, i per tant, tornaria a disposar dels quatre regidors que va aconseguir en les passades eleccions municipals.

D'altra banda, si no s'acabés donant aquest supòsit en el termini dels propers 15 dies, la formació assegura que «emprendria les accions judicials pertinents per a complir i fer complir els preceptes establerts en les normes antitransfuguisme, tant a nivell personal com col·lectiu de l'equip de govern de Bagà».

A més, el portaveu de Compromís per Bagà, Lluís Casas, ha explicat a Regió7 que el grup impugnarà els actes municipals als quals la regidora assisteix amb la condició de «no adscrita». La raó, assenyala el socialista, és que Pons està assistint a més comissions informatives actualment, com a edil no adscrita, que no pas quan formava part de Compromís per Bagà. «S'està creant un greuge respecte als altres grups municipals», crítica Casas.

El partit ha fet públic aquest posicionament després de comprovar, segons especifica en el mateix comunicat, que el funcionament del grup municipal de Bagà «en tot moment ha complert els preceptes de democràcia interna, debat i votació de tots els acords municipals». Entre aquests, afirma el PSC, «figurava el de trencar el pacte amb ERC per incompliment dels compromisos signats».