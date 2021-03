L'Hospital de Berga, millor hospital bàsic comarcal segons el Consorci de Salut i Social de Catalunya

L'Hospital de Berga ha estat reconegut com a millor hospital bàsic comarcal en el marc d'un projecte impulsat pel Consorci de Salut i Social de Catalunya i la consultora BS3 que analitza el rendiment i la qualitat dels centres de salut d'arreu del país. Un any més ha estat el més ben puntuat com a hospital bàsic comarcal entre 13 centres participants. El centre berguedà també obté els millors indicadors en gestió d'estades i de complicacions

Els resultats d'aquest informe s'han donat a conèixer en una jornada que s'ha fet en modalitat telemàtica i en la qual han participat la gerent de Salut Catalunya Central, Anna Forcada i la Directora Assistencial, Ma. Antònia Baraldes. Forcada ha posat en valor la tasca assistencial de l'Hospital de Berga com a factor clau per obtenir aquests resultats, afirmant que "el mèrit és de tots els treballadors que han fet possible guanyar aquest premi, gràcies al treball de qualitat que estan duent a terme".

També ha destacat que l'Hospital de Berga és un hospital petit i que actualment es troba en un procés de transformació donat que fa uns mesos ha passat a ser una empresa pública. Forcada ha dit que "el fet de ser un hospital comarcal implica uns avantatges però també unes dificultats, com la captació de professionals i la retenció de talent". En aquest sentit, ha afirmat que la base és fer un treball de qualitat i ha remarcat la bona entesa amb les administracions públiques i el treball transversal i continu amb l'atenció primària.