La totalitat de les masies aïllades del Berguedà es podran geolocalitzar

Les 3.572 masies i edificacions disseminades del Berguedà es podran geolocalitzar a partir del codi d'unes plaques que s'entregaran a cada un dels propietaris d'aquestes cases. El conseller d'Interior en funcions de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, va fer entrega de les plaques en un acte celebrat ahir a Castellar del Riu. El Berguedà es convertirà, d'aquesta manera, en la segona comarca de Catalunya que disposa d'aquest instrument.

Les masies o edificacions podran activar ràpidament qualsevol unitat dels cossos d'emergència (Bombers, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, Agents Rurals i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). Aquests coneixeran a l'instant la localització del servei que els pertoqui realitzar un cop se'ls hi notifiqui el codi per part dels propietaris de les cases. La localització serà possible gràcies al Sistema d'Informació Geogràfica de Seguretat i Emergències (Sigescat).

El conseller d'Interior en funcions de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, va assenyalar que en l'àmbit de la seguretat i les emergències «no poden haver-hi ciutadans de primera i de segona. Això s'ha d'acabar», va afirmar. Mentrestant, Adrià Solé, alcalde de Castellar del Riu, ha dit que sense aquest sistema els equips d'emergència tenen dificultats per localitzar ràpid les cases de nuclis disseminats.

El codi que identificarà cada edificació s'ha imprès en uns imants de fusta que el Consell Comarcal repartirà als ajuntaments i aquests ho distribuiran als propietaris de les cases. La majoria són per a masies, en concret 2.860 del total de 3.572 que es repartiran. L'elaboració dels imants ha anat a càrrec del Grup Horitzó del Berguedà.

La tria de Castellar del Riu per fer el lliurament no ha estat casual. El 9 de desembre del 2018, aquest petit municipi berguedà de 176 habitants, ja va acollir l'acte de signatura del conveni que ha fet possible l'elaboració d'una llista única de les masies i les edificacions disseminades de la comarca. De fet, l'alcalde del municipi, Adrià Solè, que aleshores també era conseller comarcal de Petits Municipis, Pagesia i Món Rural, va ser un dels impulsors d'aquesta iniciativa.