Gósol, portada del The New York Times

Gósol s'ha convertit aquest divendres en portada de l'edició internacional de The New York Times, amb una crònica sobre la repoblació i com les famílies han decidit marxar i instal·larse a pobles petits, com aquest famós indret als peus del Pedraforca. "Havia passat anys demanant als forasters que el repoblessin. Des del 2020, molts han vingut a provar la vida tranquil·la, i fins i tot han salvat l'escola del tancament", explica l'article del diari nord-americà.

En l'article s'han explicat alguns d'aquests casos, com per exemple el de la Gabriela Calvar, de 37 anys, que va deixar un bar a Castelldefels per començar una nova vida a la muntanya amb els seus dos fills i ara és qui s'encarrega d'una de les dues botigues de queviures del poble. O també la Maria Otero, una dissenyadora web que residia a Barcelona i ara viu al municipi berguedà teletreballant amb el seu marit i els seus dos fills.

Però també són protagonistes el castell de Gósol i la figura de Pablo Picasso, on el pintor "hi va arribar el 1906 quan la població era d'uns 745 habitants". El que més es destaca és la nova situació que pot salvar el poble, perquè ha frenat el declivi demogràfic, imparable des dels anys seixanta.

L'article acaba preguntat-se si l'ambient i la calma cerimonial seran suficients per retenir als nous veïns i veïnes que han arribat a Gósol i aconseguir que no marxin després de la pandèmia.