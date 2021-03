Junts i PSC s'alien a Berga per criticar les accions contra edificis religiosos

Les dues forces de l'oposició de Berga -Junts i PSC- s'han conjurat per condemnar les últimes accions i pintades contra punts de caire religiós -entre els quals es troba el foc encès davant Sant Francesc- en el marc de la vigília de la jornada del 8-M.

En un comunicat, les formacions asseguren que «la manifestació, llibertat d'expressió i la lliure opinió són drets reconeguts, i des d'ambdós grups no només ho defensem plenament, sinó que també ho practiquem, amb l'objectiu d'assolir una societat més justa i igualitària entre dones i homes». Això sí, recorden que han de ser expressions pacífiques. «Atemptar contra façanes declarades conjunts arquitectònics o construccions d'interès patrimonial i històric de la ciutat no són ni llibertat d'expressió ni llibertat de manifestació», defensen.

D'altra banda, els grups municipals lamenten que l'equip de govern format per la CUP i ERC no s'hagi sumat a una «condemna unànime». Regió7 ha contactat amb aquestes dues últimes formacions, i fins al moment no ha pogut extreure'n cap declaració. Finalment, les formacions de l'oposició demanen al consistori que «apliqui l'ordenança actual». En aquest sentit, recalquen que els fets ocorreguts estan tipificats com a delictes molt greus, i consideren que «s'haurien de prendre les mesures oportunes».