Un programa formarà joves amb problemes econòmics

La iniciativa Impulsa Oportunitats, que es desenvoluparà, entre altres comarques, al Berguedà i el Moianès, pretén acompanyar en el vessant formatiu i humà joves en situació socioeconòmica vulnerable.

Als alumnes se'ls ofereix, en primer lloc, formació en competències transversals per al lloc de treball (millora del CV i orientació laboral). A més, se'ls proporciona contactes i aprenentatge en empreses del seu sector d'interès: l'objectiu és incrementar les possibilitats d'accedir al mercat laboral (processos de selecció, actitud i aptituds).

A les empreses, i en el marc de la seva política de responsabilitat social corporativa, se'ls proposa l'oportunitat de col·laborar ajudant els joves en el seu aprenentatge laboral, remunerant-los per les hores treballades i implicant els seus treballadors en l'acompanyament i tutoria durant la seva estada.

La primera fase d'implementació del programa ja ha començat amb una sessió dinamitzada per ASENCAT (Sèniors per a l'Orientació del Talent Emprenedor), centrada en la redacció de currículums i la preparació d'una entrevista de feina. En paral·lel, s'està duent a terme la selecció per part de l'equip tècnic de tots aquells joves que puguin passar a formar part de la borsa de candidats per a les estades a empreses.

En la segona fase del programa Impulsa, la Fundació iniciarà els contactes amb les empreses que es vulguin involucrar en aquest projecte per tal de seguir treballant per a la formació i l'aprenentatge laboral dels joves.