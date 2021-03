«Vam trencar amb ERC perquè no van complir el pacte»

Lluís Casas (Bagà, 1993) és el portaveu d'un partit que ha perdut el suport de l'abans regidora de la formació Mariona Pons. Els socialistes l'acusen de trànsfuga i li demanen la dimissió per poder nomenar un nou regidor.

Per què van trencar el govern amb ERC?

No es va complir el pacte programàtic. No s'han fet les inversions que es van pactar i, sobretot, no s'ha fet res en participació ciutadana. Aquest era un punt molt important per a nosaltres. I tampoc no ens va agradar l'actuació amb la residència d'avis. No ens va convèncer que s'externalitzés el servei.

A partir de llavors, van notar un cert distanciament de la regidora Pons respecte als vostres posicionaments?

No. La Mariona, juntament amb un altre regidor, són els primers que diuen que hem de trencar.

Ella no diu el mateix.

De fet, era jo qui no volia trencar, perquè tenia molt bona relació amb l'alcalde. El nostre posicionament és que ella mateixa volia trencar el pacte de govern.

Ella diu que el detonant de la seva marxa és que no li van consultar el comunicat sobre la cavalcada de Reis.

Nosaltres vam fer un escrit en el qual demanàvem disculpes als veïns de Terradelles per no tenir Reis. Vam fer un parell de reunions per decidir si això era convenient. La Mariona estava convocada i no hi va assistir a cap de les dues. Si no es va assabentar és perquè no va venir a les reunions. En tot cas, no ens va manifestar que això la molestés.

En el mes que hi ha entre la cavalcada de Reis i que ella abandona el grup, no us va dir res?

No, nosaltres ens reunim un dia per setmana com a mínim. La Mariona, des del desembre, falla a les reunions. No sé si ja estava maquinant alguna cosa des de llavors. Però, a més, ella va presentar la dimissió de l'equip de govern un mes tard respecte a nosaltres.

També es queixa que en un poble de 2.000 habitants no hi hauria d'haver tantes mocions.

Prenem els acords per majoria. Ella mai ha dit que no a coses que hem acabat fent. Totes les mocions han estat debatudes i consensuades entre els quatre, i ella mai s'ha oposat a les mocions que hem presentat. Proporcionar mocions el dia del ple és part de la nostra activitat, si no què fem aquí? Marxem i s'ha acabat.

En un comunicat, el PSC demana a Mariona Pons que renunciï a l'acte de regidora perquè així vostès puguin nomenar un substitut. Si no és així, portaran el cas als jutjats?

Nosaltres considerem que ella és trànsfuga. Trànsfuga és quan una persona està sota el paraigua d'una candidatura i passa a defensar un altre projecte polític. Ella ho està fent. No s'ha integrat al grup de Junts, però canvia les majories del ple municipal. Està enganyant la gent que el 2019 va votar Compromís per Bagà. Demanem que dimiteixi, i si no ho fa,tenim eines judicials per fer que plegui. Una és desmuntar les comissions de govern en les quals ella està participant. Fins fa dues setmanes, és convocada a totes les comissions participatives de l'Ajuntament. Com a regidora no adscrita, té més drets que tots nosaltres, que només en podem anar a una.

Vostès consideren que hi ha hagut modificació del cartipàs.

Encara que no n'hi hagi hagut, quan ella dimiteix de l'equip de govern ja ha perdut les competències. Fins i tot, si no les hagués perdudes, les juntes de govern de després que nosaltres marxéssim no són legals; perquè no hem estat convocats quan érem membres de ple dret. Per tant, tots els acords que es prenien en aquelles comissions es podrien perdre..

Com s'explica que hi hagi tanta tensió entre dos grups municipals que fins fa poc havien governat junts?

Perquè ERC ha estat còmplice, des del primer dia, d'arribar a aquesta situació. Quan trenquem l'equip de govern, va a buscar la Mariona. Crec que no juguen net, perquè nosaltres els hi aprovem els pressupostos una setmana després de trencar l'equip de govern. I si em portes alguna cosa al ple en condicions, també ho aprovo. Però l'alcalde s'ha situat en una posició que defensa un transfuguisme claríssim.

Com encaren la resta de legislatura? Estan disposats a arribar a acords puntuals amb l'equip de govern?

Estem treballant per fer propostes, també amb Bagà Endavant. Però també estem fent una estricta fiscalització de l'activitat de govern. Ens mirem tots els expedients i esmentem el que passa. Perquè no tot s'està fent bé. Fem moltes propostes que no es van complir en el pacte amb Junts per Bagà.

Considera que, amb les vostres disputes, estan donant una mala imatge a la gent del poble?

Sí, per això el tema polític el volem tancar ara, no jurídicament. Els veïns volen que fem propostes, no que estiguem discutint sobre coses orgàniques. Però nosaltres hem de denunciar això.