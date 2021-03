Gironella proposa una Fira del Motor amb toc ‘vintage'

Gironella retrocedirà uns anys enrere en la Fira de Sant Josep d'enguany. Després de l'obligada suspensió de l'any passat, aquest certamen se celebrarà sense la tradicional exposició de concessionaris de cotxes de l'Avinguda Catalunya, però potenciant activitats amb una mirada al passat.

Una d'aquestes serà una projecció de vídeos inèdita de pujades de ral·lis que transcorrien pels entorns del municipi en l'època dels anys 70. El regidor de Comerç, Mobilitat i Transports de l'Ajuntament de Gironella, Santi Felius, assenyala que va dirigida al públic de la tercera edat. «Pensem que els hi agradarà perquè surt molta gent de l'època».

A més, diumenge també hi haurà una passejada d'una trentena de cotxes clàssics pels carrers del municipi, que substituirà l'habitual trobada i l'esmorzar popular. Es preveu que s'allargui més d'una hora, per tal que «els veïns puguin veure'ls des dels balcons i carrers» afirma Felius.

D'altra banda, en la mateixa jornada s'impedirà el trànsit de vehicles a l'Avinguda Catalunya, com ja és habitual per aquesta fira, però aquest cop serà per espaiar la circulació de vianants i la disposició de les terrasses. A més, com que els comerços estaran oberts, el consistori regalarà vals de 5 euros de descompte per gastar als establiments de la vila.

Les altres activitats programades són un concert de Suu, suspès per la Festa Major per inclemències meteorològiques, una sessió de cinema infantil i una altra de juvenil, i la presentació del llibre «Cop de Teatre», del periodista Francesc Latorre.