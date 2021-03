Els camps de parapent d'Avià i Capolat seran d'ús per als federats

Els camps d'aterratge i enlairament de parapent dels municipis d'Avià i Capolat –que fins ara eren de gestió de l'empresa Volem i que són de propietat privada– passaran a ser gestionats per la Federació Aèria Catalana gràcies a un acord a tres bandes entre la mateixa Federació, l'Ajuntament d'Avià i Volem, i la col·laboració del Consell Comarcal.

L'acord suposa que, a partir d'ara, totes les persones federades podran fer ús dels camps d'aterratge de cal Foubes i els Arbres Blancs –situats al terme municipal d'Avià– i de la pista d'enlairament de la primera Maria –al terme municipal de Capolat.

D'altra banda, el conveni implica que el consistori avianès es faci càrrec del 40% de les despeses del lloguer dels camps –que serien uns 2.400 euros a l'any–, mentre que la Federació sufragarà l'altre 60% –uns 3600 euros anuals. Això sí, cal destacar que el manteniment de les pistes anirà a càrrec de l'Ajuntament berguedà.

En la presentació del conveni, l'alcaldessa d'Avià, Patrocini Canal, ha assenyalat que «avui comencem una segona etapa del parapent al municipi» i ha destacat que l'objectiu compartit amb la Federació és «reactivar l'esport a la comarca». A més, Canal ha destacat la importància del municipi de Capolat per disposar de la única pista pista d'enlairament. «Sense Capolat no hi hauria història», ha afirmat.

Per la seva banda, el president de la Federació Aèria Catalana, Alfred Sànchez, ha dit que «des del primer moment hem tingut el recolzament per tirar-ho endavant» i ha considerat que l'acord és una «gran fita». Sànchez també ha posat en valor el potencial de la comarca en l'àmbit nacional i internacional, i ha recalcat que «és un lloc idoni per fer grans distàncies i això és molt atractiu per al col·lectiu del parapent», ha recalcat.

En aquest sentit, cal destacar que el Berguedà té una orientació adequada per a la pràctica d'aquest esport, i gaudeix també de varietat del medi físic i terrestre.