Troben quatre cavallets de la Patum a prop de Queralt perduts fa vint anys

Rocambolesca troballa a Berga. Segons ha avançat Televisió del Berguedà i ha pogut confirmar aquest diari, una persona va trobar aquest dimarts al vespre quatre rèpliques de cavallets de la Patum de Berga a la carretera BV-4242, a poc més de mig quilòmetre del santuari de Queralt, i més concretament a l'alçada del monument del Pi de Ferro.

El cap de colla de la comparsa dels Turcs i Cavallets, Jaume Casadesús, ha assegurat a Regió7 que es tracta de les mateixes figures que es van perdre fa aproximadament uns 20 anys. «Són clavades», ha corroborat. Aquestes figures es van elaborar a final del segle XX, en l'època del regidor desaparegut Daniel Tristany i de l'alcalde Jaume Farguell.

L'aleshores batlle de la capital berguedana ha explicat a aquest diari que «el regidor Tristany trobava que els cavallets estaven massa desgastats i se'n van fer uns de nous a Olot». Però quan les figures novelles s'havien d'estrenar en una Patum de lluïment, no van acabar de convèncer a la colla dels Turcs i Cavallets. Farguell diu que no els van agradar «perquè eren poc sòlides».

A partir de llavors, els quatre cavallets es van guardar en un magatzem municipal, fins que un dia van desaparèixer. «Vam anar allà, entrem a l'Ajuntament, els provem, i hi va haver una sèrie de comentaris no gaire agradables. Els vam guardar, però l'endemà ja no hi eren; van anar passant dies, i quan ho vam demanar ningú no en sabia res ja», relata l'actual cap de colla, Jaume Casadesús.

Tot i que poden derivar d'antigues representacions paganes de caràcter ramader, la comparsa dels Turcs i Cavallets actualment representa la lluita secular entre la Creu i la Mitja Lluna. La primera referència que es coneix data del 1621, tot i que les figures actuals van ser construïdes el 1890. Fins al 1889, els cavallets berguedans tenien una forma simple, ingènua i rudimentària. Els nous cavallets, encarregats a la casa La Perfección de Barcelona van costar 200 pessetes (1,20 euros). Curiosament, els vestits dels turcs i cavallets, comprats a la mateixa casa, van resultar més cars que els mateixos cavallets, 250 pessetes (1,50 euros).