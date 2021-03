Aquestes són les comarques de la Catalunya Central on s'han disparat les reserves per Setmana Santa

El sector del turisme rural a la Catalunya Central té totes les expectatives centrades en Setmana Santa, uns dies en què podran recuperar-se una mica després de mesos sense facturar pràcticament res. L'anunci de desconfinament comarcal ha animat l'interès per al turisme rural i són moltes les peticions que s'estan rebent per reservar Setmana Santa, sobretot a les comarques del Berguedà i el Solsonès. Malgrat això, el sector creu que les limitacions en els grup bombolla els poden perjudicar perquè les cases no es podran omplir. En aquest sentit, el sector tem les cancel·lacions d'última hora.

"Si finalment només es poden omplir amb un únic grup, això serà un problema perquè la majoria de cases són de 10 places en amunt", lamenta el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños. I això, segons assegura, suposaria cancel—lacions d'última hora. De moment, per aquest cap de setmana, el primer sense confinament comarcal, al Berguedà hi ha 17 cases ocupades de 80, una xifra que representa el 21%.

A la Cerdanya, els hostalers preveuen superar el 50% d'ocupació aquest cap de setmana. Tot i l'augment de les reserves per la fi del confinament comarcal, aquest percentatge és similar a les xifres d'un cap de setmana d'hivern abans de la pandèmia. A més, per ara, només preveuen obrir els establiments més petits i de caràcter familiar.

Al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, els volums d'ocupació i d'obertura d'establiments de cara a aquest cap de setmana podrien ser molt similars. L'anunci de flexibilització de les restriccions de mobilitat va provocar una allau de trucades per fer reserves i moltes consultes sobre les polítiques de cancel·lació.



L'estació del Port del Comte no salva la temporada

A l'estació d'esquí del Port del Comte, aquesta setmana no han notat les conseqüències del desconfinament comarcal i pràcticament han tingut els mateixos esquiadors que dies enrere. Esperen que el cap de setmana es pugui revertir la situació i, sobretot, durant Setmana Santa. Tot i això, Estella assegura que Setmana Santa mai és molt bona per a l'estació i té clar que la temporada "ja està perduda". "Aguantarem si la meteorologia ens acompanya, però no salvarem la temporada encara que tinguem dues setmanes bones", lamenta.



Més confiança

L'obertura del confinament comarcal ha retornat l'esperança al sector turístic després d'uns mesos amb un nivell d'activitat pràcticament inexistent. "La situació que tenim no és la que necessitaríem, però és un pas endavant", afirma el director general de Turisme, Octavi Bono. Les "ganes de viatjar" del mercat català s'han traduït en un augment de les reserves, especialment a cases rurals i allotjaments ubicats a zones de l'interior de Catalunya i d'alta muntanya. Moltes d'aquestes reserves estan previstes per Setmana Santa. Per aquests dies, les places a alguns establiments del Delta i la Terra Alta ja estan gairebé exhaurides i a alguns allotjaments de la Costa Brava centre ja s'ha arribat al 100% d'ocupació.

Obertures anecdòtiques a la costa i baixa ocupació a les grans ciutats

Les perspectives immediates d'obertures a la demarcació de Tarragona de cara el pròxim cap de setmana són mínimes. Els establiments de Priorat Enoturisme tan sols tenen previst ocupar al voltant del 20% de les places, en part per la previsió meteorològica de temps advers. La tendència serà similar a la resta del Camp de Tarragona.

A Barcelona, l'obertura del confinament comarcal s'està notant lleugerament. "Tenim reserves de clients locals i de proximitat", explica la directora de màrqueting i vendes del Mandarin Oriental, Lourdes Gaude. L'hotel va tornar a obrir les portes el 12 de març després d'un any sense hostes -entre juliol i octubre van obrir només el terrat- i des d'aleshores ha mantingut un nivell d'ocupació del 15% i 30 coberts diaris al restaurant.

La directora general de Turisme de Barcelona, Marian Muro, assegura que els hi consta un augment de les reserves d'espectacles o per anar al teatre després de la flexibilització de les restriccions de mobilitat. "Estem segurs que aquest cap de setmana vindrà molta gent de les comarques", afirma. Muro celebra l'obertura del confinament comarcal i ho qualifica d'un "motiu d'il·lusió" per la capital catalana.

De totes maneres, la ciutat té una especial dependència del turisme internacional, que representa un 83% dels visitants. A aquest factor s'hi suma la cerca de destinacions rurals per part dels turistes. "En un moment on el context convida buscar espais oberts i zones poc densificades, segurament allò que expressi millor aquells atributs se'n beneficiarà i les propostes percebudes com a espais més densificats segurament no sortiran tan beneficiades", admet Bono.

A la costa del Maresme, la majoria d'hotels estan tancats i l'arribada massiva del turisme de proximitat encara haurà d'esperar. En un any normal, la temporada d'aquesta zona comença per Setmana Santa i mai ho fa amb tots els establiments oberts.

A l'impacte del coronavirus en el sector turístic, aquest any s'hi suma una Setmana Santa "avançada", compresa entre finals de març i principis d'abril. "Al sector de la neu li va molt bé perquè pot garantir millors condicions per a la pràctica de l'esquí, però a les zones del litoral fa molt llarg el període entre Setmana Santa i l'activació de cara a l'estiu de mitjans de maig", explica Bono.

Creix l'esperança per Setmana Santa

Més enllà de l'impacte de l'obertura del confinament comarcal en aquest cap de setmana, el sector celebra la flexibilització de les restriccions de mobilitat de cara a la Setmana Santa. "El turisme rural o les destinacions que permeten fer activitats a l'aire lliure estan tenint una gran demanda. És lògic", afirma Muro.

A la demarcació de Tarragona, l'increment de reserves turístiques arran de la reobertura de la mobilitat no començarà a notar-se particularment fins a la Setmana Santa. El sector afronta amb relatiu optimisme les dates festives per poder començar a recuperar terreny.

Els establiments d'interior del Camp de Tarragona tenen més demanda que els de la costa. A les Terres de l'Ebre les reserves s'han disparat. Al Delta i a les zones de la Terra Alta pròximes als ports, barraques i cases rurals ja estan pràcticament exhaurides, especialment, les d'un màxim de vuit places.

La demarcació de Girona també encara amb optimisme la Setmana Santa després que a finals de la setmana passada es despertessin les reserves a diferents allotjaments turístics. Tant al Pirineu com a molts llocs de la Costa Brava ja hi ha un 80% de places plenes, de mitjana.

Els hotels que més han notat l'augment de reserves és a la Costa Brava centre i això ha fet que la meitat dels hotels hagi decidit obrir a partir de la setmana vinent. La gerent del grup Costa Brava Centre, Judit Lloberol, ha afirmat que "hi ha establiments on s'ha arribat al 100%" d'ocupació.

Els càmpings segueixen una tònica similar i arreu de la demarcació gironina obriran un 40% dels establiments de l'Associació de Càmpings de Girona. El seu gerent, Ward Wijngaert, ha explicat que arran de la flexibilització de les restriccions han rebut una "explosió" de reserves. Això ha fet que la majoria de càmpings hagin esgotat tots els bungalous i preveuen que hi hagi més d'un 50% d'ocupació.

Pel que fa als hotels del Pirineu gironí ja tenen prop d'un 75% de les habitacions reservades per Setmana Santa. El president de l'Associació d'Hostaleria del Ripollès ha destacat que nou de cada deu reserves són de visitants de l'àmbit metropolità. En una situació similar hi ha les cases de turisme rural de la demarcació, que sumen unes ocupacions sobre el 80% en zones de muntanya i interior i del 60% a la costa.

La nota amarga, però, la porten les destinacions centrades en un públic més internacional, com ara Lloret de Mar (Selva). En aquest cas, el president del Gremi d'Hotelers, Enric Dotras, ha assegurat que només obrirà un 10% dels hotels del municipi i els que ho facin seran "hotels familiars", majoritàriament. El principal motiu és que Catalunya manté en vigor el confinament perimetral i això impossibilita l'entrada de turistes d'altres països i també de fora de Catalunya. Dotras ha reclamat a les administracions garantir l'accés d'aquells qui portin una PCR negativa o un certificat de vacunació.

A les comarques centrals, el sector espera veure com es concreten les limitacions dels grup bombolla a l'interior de les cases. "Si finalment només es poden omplir amb un únic grup, això serà un problema perquè la majoria de cases són de 10 places en amunt", lamenta a l'ACN el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños. I això, segons assegura, suposaria cancel·lacions d'última hora.

A la capital catalana, l'ocupació prevista per Setmana Santa no és molt superior a la registrada els últims dies. L'hotel Mandarin Oriental estima mantenir el nivell d'activitat del 15% i, potser, registrar algun augment del nombre de reserves. Tot i això, la capital catalana és una destinació molt basada en el turisme internacional, encara molt limitat. Fins abans del confinament, la clientela de l'hotel Mandarin era en un 95% internacional. Ara, està mantenint un equilibri amb la meitat d'hostes estrangers i l'altra meitat nacionals.

"Mentre no tinguem actius els mercats internacionals de manera normal, el sector seguirà patint. Ens va bé activar el mercat català i l'espanyol, però el sector turístic català no en té prou", lamenta el director general de Turisme.