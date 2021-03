Els Mossos tornen a l'Ajuntament de Berga les quatre rèpliques dels cavallets de Patum

Els Mossos d'Esquadra han fet donació de les rèpliques dels cavallets de la Patum de Berga trobades a la vora de la carretera de Queralt aquests dimarts a l'Ajuntament de Berga. Els quatre cavallets havien desaparegut fa dues dècades. El passat dimarts, 16 de març, es va produir la localització de les peces al quilòmetre 3,5 de la carretera BV-4242, en una zona propera al Santuari de Queralt. Es tracta d'unes rèpliques de fibra de vidre. Els Mossos continuen investigant el cas per si poden localitzar la persona o persones que les haurien conservat amagades durant aquests 20 anys. Les rèpliques les havia encarregat l'Ajuntament de Berga, però no van comptar amb l'aprovació de la colla que les hauria hagut de fer ballar.

Els Mossos d'Esquadra van recuperar les peces després de rebre l'avís d'una persona que va informar sobre la troballa, al voltant de les 10 de la nit. Aquest divendres, 19 de març, els Mossos d'Esquadra han entregat les rèpliques dels cavallets al consistori berguedà. L'acte ha comptat amb la participació del regidor de Patrimoni Cultural i Museus, Ivan Sànchez; la regidora de Patum, Roser Valverde, l'inspector i cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Berga, Francesc Hernández, el sergent i subcap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Berga, David Fité, l'agent, Ramon Safont, el cap de la Policia Local, Jaume Hernández, i el cap de colla dels Turcs i Cavallets de La Patum, Jaume Casadesús.

El regidor, Ivan Sànchez, ha agraït la tasca dels serveis de seguretat per la recollida i custòdia de les peces, així com a les persones que han decidit tornar-les a l'Ajuntament i a la ciutat després de tants anys. En aquest sentit, el regidor ha fet una crida a les persones que tinguin peces antigues de La Patum perquè les conservin i no les llencin com s'havia fet durant dècades quan es feien velles. Per a Sànchez, "si no fos per les persones que un bon dia van decidir guardar caretes, vestits, cartells, etc. no tindríem aquesta memòria i patrimoni patumaire".

La regidora de Patum, Roser Valverde s'ha mostrat satisfeta per la troballa. Valverde ha comentat que "es tracta d'una notícia positiva que retorna a la ciutat patrimoni que havia estat desaparegut durant molts anys". La regidora ha destacat que durant els últims anys, "l'ajuntament ha treballat per valorar el patrimoni patumaire perquè estigui ben conservat, ben exposat, perquè sigui un bé i que la ciutat en pugui gaudir".



Rèpliques per estrenar

Les peces recuperades són quatre rèpliques idèntiques als cavallets originals de La Patum. Aquestes rèpliques van ser construïdes durant el mandat 1995-1999, en què Jaume Farguell era l'alcalde de la ciutat i el desaparegut Daniel Tristany era el regidor de Cultura i Patum. Les peces van ser construïdes al Taller d'escultura especialitzat en la construcció de bestiari i figures festives Toni Mujal de Cardona, però van ser pintades al taller artesà d'imatgeria religiosa El Arte Cristiano d'Olot.

El cap de colla dels Turcs i Cavallets, Jaume Casadesús, ha explicat que les peces es van fer per tal que poguessin substituir les originals en cas que es fessin malbé, però no es van utilitzar mai. La comparsa va considerar que no eren adequades i que no resistirien les empentes que es produeixen a la plaça durant el salt de Turcs i Cavallets. Per això, van decidir que no les utilitzarien i van ser guardades en un magatzem municipal.

Les peces van desaparèixer del magatzem i es desconeix la persona o persones que presumptament les haurien sostret. L'inspector dels Mossos d'Esquadra, Francesc Hernández, ha comentat que durant aquesta setmana s'està recopilant i valorant la informació a l'entorn on s'han produït els fets per intentar esclarir el cas.



El futur immediat de les rèpliques

El regidor de Patrimoni Cultural i Museus, Ivan Sànchez, ha explicat que caldrà decidir juntament amb la comparsa i el Patronat de La Patum què es farà amb les peces recuperades. Tot i això, ha avançat que la voluntat és poder mostrar les peces durant un temps a l'exposició de la comparseria patumaire que acull el Convent de Sant Francesc. Sànchez ha dit que "malgrat els cavallets no siguin originals, no hagin ballat a la plaça o no tinguin el mateix pes, pot ser un bon reclam per l'expectació que ha generat la troballa".